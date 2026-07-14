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北市府狂砍樹方便無人機攻擊？　游淑慧嗆白癡：無根據製造恐慌

▲▼台北市議員游淑慧出席台北捷運環狀線東環段CF720區段標開工動土典禮。（圖／記者李毓康攝）

▲台北市議員游淑慧。（圖／記者李毓康攝）

記者鄭佩玟／台北報導

台北市最近因裝設菇狀遮陽傘引發移樹爭議，也有民眾發現近日北市多處路樹被砍斷，引發移樹、砍樹的爭論風波。針對網路謠言稱「北市砍樹四千棵」，並影射是為方便無人機攻擊、開路，國民黨北市議員游淑慧諷刺真是謊言與笑話，把修剪危木穿鑿附會成「替無人機侵襲開路」，到底是天才、還是白痴想出來的劇情？這已不是合理質疑，而是毫無根據地製造恐慌。

「這種謠言，不只荒謬，而且也暴露出對台北市空域管制的無知。」游淑慧說，台北市大約有9萬3千餘株行道樹；若加上公園、綠地及廣場內樹木，全北市的樹木總數估計超過17萬棵。17萬棵樹中移3164棵，「只為無人機開路？開0.02的路？」

游淑慧表示，先不要管移樹的理由，或者樹能不能用來阻礙無人機的拍攝，其實台北市很多地方本來就不能任意操作無人機，不是把樹修剪或移除後，無人機就可以合法飛行。因北市有松山機場、又有博愛特區、軍事機關、政府機關及許多重要基礎設施，是全台無人機禁限航區最密集的城市之一。

游淑慧指出，若依照民航局及北市政府公布的禁限航圖資粗略估算，以北市市區平地面積計算，約有八成以上落在不同程度的禁航、限航或高度管制範圍。從禁限航圖資中，已經可以清楚看出台北市空域管制的密集程度，換句話說，「樹木會不會被修剪，和空域能不能飛，是完全不同的兩件事。」

游淑慧說，公園處已經逐案說明，相關樹木是因腐朽、病害、傾倒風險或公共安全需要而處理，把修剪危木穿鑿附會成「替無人機侵襲開路」，已經不是合理質疑，而是毫無根據地製造恐慌。

游淑慧提到，過去曾有民眾只是在臉書貼出黑綠色雞蛋的照片，表示自己到超市買蛋，打開後卻發現雞蛋變成黑綠色，農業部隨即報案，警方在短短數小時內找到發文者，深夜通知到案並函送檢方。她批評，一張雞蛋照片，都曾讓政府如此迅速動用司法程序，那今天有人毫無證據地編造「台北市砍樹，是為了替無人機侵襲開路」，刻意把樹木管理扭曲成國安陰謀，企圖製造社會恐慌，她支持市政府應該蒐證、釐清並依法追究責任。

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