7-11、全家咖啡買1送1　寄杯買11送11

▲超商咖啡優惠「買1送1」、寄杯「買11送11」。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

7-ELEVEN今（14）日起在「LINE禮物」推出多款CITY系列電子票券「買1送1」，門市指定冰淇淋紅茶「買2送2」；OPENPOINT行動隨時取也有「買11送11」寄杯優惠。全家APP同步開搶大杯單品美式、單品拿鐵、黑糖QQ撞奶「買1送1」優惠券。

★7-ELEVEN

●門市優惠（限7月14日）

7-ELEVEN門市咖啡優惠只到今（14）日，包括：大杯濃萃美式「買2送2」（原價50元、平均每杯25元）、珍珠咖啡歐蕾「買2送2」（原價75元、平均每杯38元）、琥珀小葉紅茶「買2送2」（原價45元、平均每杯23元）。

還有大杯美式「買3送1」（原價45元、平均每杯34元）、大杯拿鐵「買3送1」（原價55元、平均每杯41元）；大杯濃萃拿鐵「買2送1」（原價60元、平均每杯40元）、大杯厚乳拿鐵「買2送1」（原價65元、平均每杯43元）。另有純茶系列「買3送1」、四季青萱「買2送1」優惠。

●LINE禮物｜7-ELEVEN電子票券

• 特大杯冰厚乳拿鐵原價85元，享「買1送1」，平均每杯43元。→購買連結

• 大杯冰黑糖珍珠撞奶原價60元，享「買1送1」，平均每杯30元。→購買連結

• 特大杯冰香鑽水果茶原價70元，享「買1送1」，平均每杯35元。→購買連結

• 大杯冰精品拿鐵原價100元，享「買1送1」，平均每杯50元。→購買連結

• 特大杯冰濃萃美式原價65元，享「買1送1」，平均每杯33元。→購買連結

• 特大杯冰黃金蕎麥茶原價60元，享「買1送1」，平均每杯30元。→購買連結

• 大杯冰特選拿鐵原價80元，享「買1送1」，平均每杯40元。→購買連結

• 大杯冰特選美式原價65元，享「買1送1」，平均每杯33元。→購買連結

●OPENPOINT行動隨時取（即日起至7月17日）

• 特大杯濃萃美式原價65元，享「買11送11」，平均每杯33元。

• 特大杯厚乳拿鐵原價85元，享「買11送11」，平均每杯43元。

• 黑糖珍珠撞奶原價60元，享「買10送10」，平均每杯30元。

• 大杯濃萃拿鐵原價75元，享「買11送7」，平均每杯46元。

• 精品冰磚咖啡原價130元，享「買2送2」，平均每杯65元。

• 琥珀小葉紅茶、梔子花青茶、不可思議茶BAR指定純茶28杯711元，平均每杯約25元。

●OPENPOINT APP指定支付（限7月14日）

7月14日周二限定，使用icash Pay付款，冰淇淋紅茶（原價65元）、黑糖粉粿蕎麥茶（原價75元），皆享「買2送2」，平均每杯分別約33元、38元。

▲全家推出優惠券「咖啡買1送1」。（圖／業者提供）

★全家

●APP優惠趣

全家即日起至7月15日，在APP「優惠趣」推出優惠券，大杯單品美式（原價100元）、大杯單品拿鐵（原價110元）、黑糖QQ撞奶（原價65元），領券即可享「買1送1」，平均每杯分別50元、55元、33元。

另外，即日起至7月17日，崇文涼麵白醋涼麵風味雪糕、榴槤糯米風味焦糖脆餅同步祭出「買1送1」，平均每件25元。

▲萊爾富多款咖啡買1送1，買指定美式、拿鐵2杯還可獲贈LOOPY杯塞。（圖／業者提供）

★萊爾富

萊爾富門市優惠即日起至7月21日，特大杯美式、特大杯拿鐵、特大杯濃美式、特大杯濃拿鐵、特大杯重乳拿鐵皆享「買1送1」；蜂蜜美式、蜂蜜拿鐵、台茶18紅玉茶拿鐵及四季春茶、紅玉紅茶也有「買1送1」。

此外，大杯美式2杯66元、大杯拿鐵2杯88元，還可獲贈LOOPY杯塞。

▲美廉社咖啡寄杯「買5送5」。（圖／業者提供）

★美廉社

美廉社APP寄杯優惠至7月21日，大杯美式、特大杯美式、大杯鮮奶拿鐵、大杯濃萃美式、大杯濃萃鮮奶拿鐵皆享「買5送5」；大杯沖繩黑糖奶茶、中杯精品迦納可可則祭出「買1送1」。

★全聯

全聯PX Pay分批取，即日起至10月1日推出精品美式14杯369元，平均每杯26元；小農拿鐵10杯369元，平均每杯37元，適合有寄杯需求的消費者。