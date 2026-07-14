喊話游盈隆把選務做好　黃國昌：法律沒授權對公投案數說三道四

▲民眾黨立院黨團「生命自主 尊嚴善終 為你自己投下關鍵一票」記者會 。（圖／記者劉耿豪攝）



記者陳家祥／台北報導

民眾黨今召開記者會，宣布將於立法院院會提案安樂死公投。藍白預計提出6案公投案，因結合年底九合一大選，中選會主委游盈隆擔憂加重選務負擔，喊話「1個恰恰好、3個受不了」。對此，民眾黨主席黃國昌說，「中選會要扮演的角色就是把選務做好，而不是對提出要交給人民公民投票的數字說三道四」，中選會主委應有信心、擔當、責任感，要把選務做好。

黃國昌說，中選會主委游盈隆在擔任主委前，是他非常敬重的老師，在台灣公投民主的歷史上也留下他的痕跡，「我只期待，當上中選會主委的游盈隆教授，不要忘了公投民主的價值」。

「中選會要扮演的角色就是把選務做好，而不是對提出要交給人民公民投票的數字說三道四。」黃國昌表示，法律上沒有授權中選會主委在這件事情上說三道四、下指導棋的權利，「什麼時候我們的國家法治，讓中選會主委對於到底有幾個公投案才能進行，有說三道四的權利？」

黃國昌說，中選會的職責只有一個，把選務做好。作為中選會的主委，要有信心、擔當、責任感，要把選務做好。

「至於在把選務做好的目標下，技術性投票流程中，怎麼樣簡化、更有效率，這值得大家共同討論。」黃國昌表示，國民黨團希望提案的方向，也希望協助中選會順利把選務辦好所提出的方案，民眾黨絕對敞開心胸大家共同討論。

黃國昌重申，但不要用這種行政上、程序上的事情，就要剝奪人民透過公投形成國家重大政策的權利。希望再次懇請民進黨朋友，好好回去複習民進黨當初在推動公投民主時，一篇又一篇的論文專書，寫過什麼東西，不要拿到權力就忘了人民才是國家主人。