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彰化2大廠紙盒驚爆含螢光劑！連鎖鹹酥雞中標　衛生局追查中

▲裝鹹酥雞紙容器遭踢爆含螢光劑，彰化縣衛生局追查。（示意圖／洪巧藍攝）

▲裝鹹酥雞紙容器遭踢爆含螢光劑，彰化縣衛生局追查。（圖／記者唐詠絮攝）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化兩家知名紙盒製造大廠遭民眾踢爆，鹹酥雞紙盒疑似違規添加螢光增白劑，且供貨範圍廣泛，涵蓋兩大連鎖鹹酥雞品牌，全台合計超過百家分店均使用同款問題紙盒，引發消費者對食品包裝安全的高度疑慮。彰化縣衛生局表示，已正式立案調查，將針對涉事紙盒進行抽驗，並全面追查產品流向，以釐清是否已違反食品安全衛生管理相關法規。

據了解，民眾持有SGS檢驗不合格報告，向衛生局提出檢舉，質疑該等紙盒為使外觀更顯潔白，可能使用了螢光增白劑。此類化學物質成本低廉，與食用級包材價差可達每個紙盒近1元，但長期接觸或誤食，恐對人體健康造成危害，包括誘發皮膚過敏、紅腫，刺激眼睛及呼吸道，甚至引起腸胃不適，對嬰幼兒影響尤需警惕。

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遭點名的兩家紙廠雖已提出自家檢測報告，強調產品符合美國FDA標準，但面對具體檢驗數據指控，仍難平公眾疑慮。其中一間紙廠表示，容器前面是有淋膜可以阻隔釋放，未來原料都改成食品級，原本產品不出貨，也接受消費者退換貨。

針對此案，彰化縣衛生局明確表示，依據「食品安全衛生管理法」第17條所訂定之食品器具容器包裝衛生標準，紙類食品容器依法「不得檢出螢光增白劑」。衛生局強調，本案已正式立案，目前正積極稽查辦理中。若經抽驗確認違規，將命業者限期改正，屆期未改者，可處以新臺幣3萬元以上、300萬元以下罰鍰，並須下架回收所有違規產品；衛生局亦將持續追查問題紙盒之確切流向，確保市售產品安全。

面對風暴擴大，已有連鎖鹹酥雞業者於昨(13日)得到消息後後，率先全面停用相關紙盒。衛生局則重申，螢光增白劑屬化學成分，對身體確有負擔，本案調查結果必將依相關法規從嚴辦理，並呼籲食品業者應慎選合格包材，共同維護消費者權益。

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關鍵字：

彰化衛生局紙盒廠螢光劑

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