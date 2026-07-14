中朝高層頻繁互動！習近平上月訪北韓　王滬寧明天又要去

▲中朝關係（圖／達志影像／美聯社）

記者陳冠宇／綜合報導

中共中央對外聯絡部發言人今（14）日宣布，應朝鮮勞動黨中央委員會和朝鮮民主主義人民共和國政府邀請，中共中央政治局常委、大陸全國政協主席王滬寧將率中國黨政代表團於7月15日至17日對北韓進行正式友好訪問。

王滬寧此行將是時隔僅一個月後，中方高層再度訪問北韓。此前，中共中央總書記、大陸國家主席習近平在北韓領導人金正恩的邀請之下，於6月8日至9日對北韓進行國事訪問。

習近平6月8日下午與金正恩在平壤舉行會談時表示，堅持以高層交往為引領，夯實政治互信根基。兩黨關係對中朝關係發展發揮重要引領作用，要進一步拓展和活躍兩黨各層級各領域友好交往，深化治黨治國經驗交流互鑑。

隨後，北韓高層近日也訪問北京。朝鮮勞動黨中央政治局常委、國務委員會副委員長、內閣總理朴泰成7月10日至12日率團對中國進行正式訪問，期間會見習近平、大陸國務院總理李強，並出席「中朝友好合作互助條約」簽訂65週年紀念活動。

7月11日，習近平與金正恩就「中朝友好合作互助條約、簽訂65週年互致賀電。習近平重申，無論國際形勢如何變化，中國黨和政府高度重視中朝傳統友好的堅定立場不會改變，維護中朝雙方共同利益和良好戰略環境的堅定決心不會改變。金正恩則說，朝中友好合作關係正在新的戰略高度得到升華和發展。

王滬寧對北韓外交事務並不陌生。《香港01》曾報導，中共十九大高層人事變動後，長期擔任中央書記處書記、中央政策研究室主任的王滬寧，在當時新當選中共中央政治局常委之後，已經開始分管對北韓的外交。由於中朝關係的特殊性，長期以來中共負責黨務方面的人員主導了對北韓外交。