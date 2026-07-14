提款卡掉朋友家衰淪人頭戶　桃園男「打電話」救了自己

記者黃翊婷／綜合報導

男子阿豪（化名）被指控將個人的金融帳戶提款卡及密碼交給詐騙集團使用，但他辯稱卡片掉在朋友家，請朋友找到之後幫忙保管，沒想到卻不見了。最後阿豪因為「打電話」這個動作救了自己，日前獲得桃園地院法官裁定無罪。

▲阿豪曾多次打電話請朋友幫忙找尋遺失的提款卡。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿豪被指控在2023年4月間將金融帳戶的提款卡及密碼交給詐團使用，該詐團成員假扮成買家，向網購平台的賣家謊稱無法結帳，誘導賣家依照指示操作匯款，等到錢匯入帳戶，便立刻提領一空。

賣家共計損失12萬餘元，憤而報警。但阿豪到案之後辯稱，提款卡疑似掉在朋友家，他有打電話詢問，朋友找到了還說會幫忙收好，但因為雙方都很忙沒時間見面，等到他想起來並再次詢問時，才知道提款卡不見了，他忘記自己當時有沒有辦理掛失，至於密碼外流可能是因為寫在了卡片上面。

朋友也證稱，和阿豪認識多年，2023年間一起去過很多地方，阿豪不只一次打電話詢問提款卡是不是掉在他那裡，他有幫忙尋找，好像有在另一名朋友家找到，他便跟阿豪說有找到、會幫忙收好，但他也忘記有沒有把提款卡還給阿豪，後來卡片確實不見了。

桃園地院法官認為，阿豪的提款卡遺落在朋友家，經友人尋獲並表明會代為保管，他就未再取回卡片，卡片究竟是如何落入詐團手裡，顯然還有許多疑點尚待釐清。

法官指出，縱使阿豪事發當下沒有主動向銀行辦理掛失，又因為事隔已久，不少關於細節的記憶或陳述不完全，仍難認是他主動將卡片及密碼交給詐團。

最終，法官認定，現有證據無法證明阿豪有幫助詐團的意圖，於是裁定他無罪。全案仍可上訴。