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致癌油風暴「北檢分案查瀆職」　卓榮泰也挨告廢弛職務

▲▼ 。（圖／記者劉昌松攝）

▲國民黨張文瑜(左起)、彭康傑、鄧凱勛、康晉瑜到北檢告發行政院長卓榮泰涉嫌瀆職。（圖／記者劉昌松翻攝）

記者劉昌松／台北報導

中聯油脂產品含有一級致癌物「苯駢芘」超標，引起全台食安風暴，國民黨立委日前告發衛福部長石崇良、食藥署長姜至剛決策反覆、拖延涉嫌瀆職，台北地檢署已分案交由打擊民生犯罪專組偵辦，藍營14日再到北檢按鈴，指控行政院長卓榮泰早已知情，卻未下令將毒油下架，涉嫌廢弛職務釀成災害罪。

台中地檢署為調查致癌油品生產、販售等問題，10日針對中聯油脂及下游福壽、福懋油以及泰山等4家公司展開搜索，中聯董事長蔡清松、總經理余凌沖；福壽董事長洪堯昆、總經理趙文強；福懋油董事長吳星澄、總經理張志賓；泰山董事長劉偉龍等11名高層遭約談後，因涉嫌違反《食安法》分別以50萬到2000萬元不等交保候傳。

在野黨則緊盯政府後續決策過程，國民黨新北市議員參選人提告指出，卓榮泰得知中聯油品的下架問題後，裁示「應再考慮」；國民黨桃園市議員參選人彭康傑批評卓榮泰隱瞞、包庇真相，「你到底在考慮什麼？是人民的食品安全健康？還是你民進黨政府的面子？」

國民黨前副發言人張文瑜、康晉瑜也批評，10天過去了，政府沒有人負責，質疑卓榮泰廢弛職務才導致措施回收油品的黃金時機，希望北檢能夠徹查。

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