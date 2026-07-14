3月乾旱花蓮文旦柚傳災情　公告災害救助每公頃9萬5

▲花蓮縣政府邀集相關單位組成勘災小組前往產區現地勘查，確認受災情形。（圖／花蓮縣政府提供）

記者王兆麟／花蓮報導

受今年3月乾旱影響，花蓮縣光復鄉文旦柚產區陸續出現植株葉片黃化、樹勢衰弱及著果不良等災情。花蓮縣政府接獲通報後，邀集相關單位組成勘災小組前往產區現地勘查，確認受災情形後迅速依規定提報農業部，經農業部於7月11日公告光復鄉為文旦柚今年3月乾旱農業天然災害現金救助地區，自7月11日起至7月24日止受理農友申請。

花蓮縣長徐榛蔚表示，3月以來降雨不足，影響部分文旦柚生長及著果情形，縣府接獲農友反映後，即前往產區了解實際災情，並依程序儘速提報農業部爭取救助。農業生產深受氣候影響，面對天然災害，縣府將持續與公所及相關單位合作，掌握各地農業災情，協助農友依規定申請救助，維護農友權益。

農業處長陳淑雯說明，本次「文旦柚」農業天然災害現金救助額度為每公頃9萬5,000元。符合申請資格的農友，請於115年7月11日起至7月24日止，檢具相關文件至土地所在地公所提出申請，例假日照常受理。

農業處進一步說明，申請農業天然災害現金救助者，應符合農業天然災害救助相關規定，為實際從事農業生產的自然人，且申報項目損失率達20%以上者，始依該救助項目額度予以救助；損失率未達20%者，不予救助。

徐榛蔚提醒，本次光復鄉文旦柚農業天然災害現金救助受理期限至7月24日止，請符合資格的農友把握期限，儘速向土地所在地公所提出申請，以維護自身權益。

縣府也提醒農友，若發現農作物受到天然災害影響，應儘速向當地鄉鎮市公所通報，並可運用農業部「農產業天然災害現地照相APP」記錄受災情形，協助後續災情認定及勘查作業。縣府亦將持續與基層公所及相關單位保持聯繫，掌握農業災情及辦理進度，協助受災農友儘早恢復生產，保障農民權益。