股市正熱「仍有一票人存定存」　網曝超中肯原因：不然蠻嘔的

▲現在還有人在存定存嗎？（示意圖／記者劉維榛攝）

網搜小組／曾筠淇報導

一名網友發文表示，近期觀察到探討台幣與美金定存的人變少，猜測是當前股票市場過於熱絡所致。他透露自己目前仍持續存定存，確保手頭資金安全，不知道現在還有多少人在存定存呢？還是大家都不在乎股市風險呢？貼文曝光後，引起討論。

還有人在存定存嗎？

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這名網友在PTT的WomenTalk板上，以「現在有人在存定存嗎？台幣或美金定存？」為標題發文。原PO表示，最近較少看到大家討論定存話題，猜測是股市太熱所致，想知道現在是否還有人存定存？他透露自己台幣有留一部分，但以美金定存為主，藉此確保手頭資金安全。

原PO自認是小資族，為了分散財務風險，將資金存定存才感到安心。針對台股正熱，許多人辦理信貸加碼投資的狀況，他認為股市仍有崩盤可能，大家現在都沒有在管風險了嗎？

網友曝繼續存定存原因

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「定存保底，股市不保底，還是會存，以免哪天出事需要現金，要賤價賣股」、「還是需要部分定存啊！不然股市大跌時要從哪生錢買」、「我有配置一部分在美定，不過是拿來當緊急預備金的」、「我就有留緊急預備金，都是設定定存，不然都在股市還要賣掉，萬一在低點還蠻嘔的」。不過也有網友表示，「為什麼不存0050呢？」