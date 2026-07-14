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陳冠廷指安樂死公投非是非題　黃國昌：民進黨何時變這麼傲慢？

▲▼民眾黨立院黨團「生命自主 尊嚴善終 為你自己投下關鍵一票」記者會。左起洪毓祥、陳昭姿、邱慧洳、陳清龍、黃國昌、王安祥、劉書彬、蔡春綢、許忠信 。（圖／記者劉耿豪攝）

▲民眾黨立院黨團「生命自主 尊嚴善終 為你自己投下關鍵一票」記者會。左起洪毓祥、陳昭姿、邱慧洳、陳清龍、黃國昌、王安祥、劉書彬、蔡春綢、許忠信 。（圖／記者劉耿豪攝）

記者陳家祥／台北報導

民眾黨立院黨團今（14日）召開記者會，宣布將提出安樂死公投，民進黨立委陳冠廷質疑，這種東西怎麼可以簡化成一張選票？若每次都用這樣的方式處理事情，那要立委幹嘛？對此，民眾黨主席黃國昌反擊，讓台灣人民也能有尊嚴選擇自己生命終點的權利，「這樣重大的公共政策交給人民選擇，請問民進黨，何錯之有？民進黨何時變得這麼傲慢？」

黃國昌說，民眾黨今天是以非常慎重的態度提出安樂死公投提案，這個議題過去在社會雖然長久討論，但在立法進程上爬得比蝸牛還慢。民進黨立委陳冠廷的謬論，請他回去複習，過去民進黨公投民主的歷史，「如果他的立論可以成立，他要不要乾脆主張把《公民投票法》廢了？」

黃國昌表示，這牽涉到有關生命自主、人性尊嚴的議題，民眾黨當然有自己的立場，才會反映在法律提案上。但民眾黨也知道，這件事情牽涉到非常深刻價值選擇問題，所以願意謙卑聆聽民意，讓人民共同決定，而不是把這個重大決定交由少數幾個人開會就決定。

黃國昌說，過去這段時間，包括創黨主席柯文哲，針對安樂死議題經由訪談、實地了解病人以及家屬，在現實上面臨的痛苦、需求，或許是衛福部長石崇良所沒有辦法體會感受的。

「但是負責任的政治人物必須要了解人民，特別是在第一線遇到困難問題的人民實際需求。」黃國昌，不是要有一定資歷的人才有辦法遠赴他鄉，選擇一個他希望以最有尊嚴的方式決定生命終點的選擇，「這個選擇我們認為，必須要透過完整的法制化、制度配套，讓台灣人也能有尊嚴選擇自己生命終點的權利」。

「這樣重大的公共政策交給人民選擇，請問民進黨，何錯之有？」黃國昌質疑，民進黨何時變得這麼傲慢？認為你們的選擇可以凌駕人民意志之上？還是民進黨或許根本忘了，過去推動公投民主的歷程，或是根本忘了人民才是國家主人。

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