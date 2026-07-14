7-11致癌油鮮食「退費今開始入帳」　誰能領、怎麼領一次看

▲疑慮鮮食退費懶人包。（AI協作圖／記者周亭瑋製作，經編輯審核）

記者周亭瑋／綜合報導

中聯油脂致癌油風暴延燒！由聯華食品代工、於7-ELEVEN販售的80項鮮食產品，因使用疑慮批號油品而捲入風波。聯華食品日前宣布，今（14）日起全面啟動退費機制，凡於指定期間（4月13日至4月23日）購買指定中鏢鮮食的消費者，無論是否為統一超商會員，皆可透過對應管道辦理退費，最快今日起款項就會陸續入帳。

為了讓消費者一目了然，《ETtoday新聞雲》特別整理出超實用懶人包：

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【疑慮退費指定商品名單】（包括但不限於以下熱銷鮮食商品）

．雙蔬鮪魚飯糰

．林聰明雞肉飯飯糰

．阜杭豆漿經典飯糰

．石安牧場溏心蛋飯糰

．日式佛蒙特咖哩雞肉飯

．溏心蛋紐奧良風味烤雞三明治等共80項指定商品。

▲7-ELEVEN販售飯糰等鮮食受波及，負責代工的聯華食品宣布可退費。（圖／業者提供）

【退費申辦管道與方法】

管道A：結帳有使用「uniopen會員」者（免申請）

統一超商將根據會員消費紀錄，自動將商品款項退還至OPEN POINT APP的「零錢包」中，消費者不需另外提出申請。

入帳時間：2026年7月14日，上午6時起陸續入帳。

▲若尚未開通零錢包：請於2026年8月31日23:59前完成開通，系統將於開通後7個工作天內完成退款。

零錢包開通5步驟：

進入OPEN POINT APP → 會員中心 → 點選「支付管理」 → 選擇「零錢包」 → 點選「開通」並依畫面指示完成。

管道B：未使用「uniopen會員」結帳者（需臨櫃）

辦理時間：2026年7月15日起至8月31日止（每週日00:00~06:00系統維護暫停退費）。

攜帶物件：請攜帶紙本發票、雲端發票或其他可證明購買疑慮商品的消費證明。

辦理地點：全台7-ELEVEN門市。

▲打開「發票載具」App，3步驟就能查出是否曾買到致癌油鮮食。（圖／記者劉維榛攝）

【發票資格查詢與客服資訊】

►如何確認手中發票是否符合退費資格？

．自7月15日凌晨0時起，未報會員的消費者可透過官方查詢系統確認

．若使用「發票載具」App，可依以下步驟查詢：

步驟1：進入發票載具App首頁後，點選「樹和對話框」圖示。

步驟2：進入篩檢頁面查看中鏢食品，記下日期或商品名稱。

步驟3：回到發票明細搜尋，確認自己在4月13日至4月23日期間是否買過該疑慮商品。

【聯華食品客服專線】

若對退費品項或資格仍有相關疑問，可撥打客服專線詢問：

電話：(02) 2433-7050

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