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屏東男手機遺失還夾2張空白支票　警分析「在工地」助尋回

▲枋寮警方幫林男找回手機。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲枋寮警方幫林男找回手機。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣林姓男子日前不慎遺失手機，因保護殼內夾有2張已蓋妥私章的空白支票，手機還存有重要金融資料，焦急向枋寮警方求助。警方調閱監視器並回溯其行程，抽絲剝繭研判手機可能遺落在台東大武工地，建議男子返回尋找，果然順利失而復得，成功避免個資及財物損失。

枋寮警分局枋寮派出所日前接獲林姓男子神色慌張前來報案，表示於枋寮鄉彩券行不慎遺失手機，由於手機保護殼夾層內放有2張已蓋妥私章的空白支票，且手機內存有重要金融資料，擔心個人資訊外洩，遂請求警方協助。

所長李昭宏及警員胡容慈受理後，立即安撫林男情緒並展開協尋，除協助調閱彩券行監視器逐一比對外，並同步回溯其當日行程，逐一釐清最後使用手機的時間及地點，經抽絲剝繭分析後，林男憶起當日至台東縣大武地區從事工程工作，員警研判手機可能遺落於該處，遂建議林男可返回尋找，果然順利尋回手機。事後，林男特地前往枋寮派出所向員警表達謝意，感謝警方積極協助，讓他及時找回手機，避免重要個人資料及財產損失。

枋寮分局分局長盧恒隆表示，員警面對民眾緊急求助時，秉持同理心迅速反應，並結合科技設備協助釐清案情，有效提升尋回遺失物的效率，展現警察積極為民服務精神。同時提醒民眾外出時應妥善保管手機及重要財物，並留意個人金融資料安全，以降低遺失及個資外洩風險。

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