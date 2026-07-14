狂轟伊朗5小時！美軍完成新一波打擊「爆炸瞬間曝」　5萬大軍備戰

U.S. Central Command (CENTCOM) says it completed a new wave of strikes against military targets in Iran on Monday night, targeting sites in Bushehr, Chabahar, Jask, Konarak, Abu Musa and Bandar Abbas. The U.S. military said the strikes targeted coastal defense systems, missile… pic.twitter.com/Fv5xkUGEos — AZ Intel (@AZ_Intel_) July 14, 2026

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國中央司令部（CENTCOM）宣布，已於美東時間13日晚間10時15分（台灣14日上午10時15分）完成對伊朗的最新一波軍事打擊行動，這也是美軍連續第3晚對伊朗發動攻勢。

根據中央司令部聲明，此次任務歷時5小時，美軍成功打擊伊朗布什爾（Bushehr）、查巴哈（Chah Bahar）、賈斯克（Jask）、科納拉克（Konarak）、阿布穆沙（Abu Musa）及南部阿巴斯港（Bandar Abbas）。伊朗媒體此前曾報導，阿巴斯港口城市及基什島、格什姆島、阿布穆沙傳出爆炸聲響。

美軍表示，此次以精準導引武器打擊伊朗沿海防禦系統、飛彈、無人機陣地及海上作戰能力，旨在「進一步削弱伊朗攻擊商船的能力」，並稱目前已有逾5萬名美軍人員部署於中東地區，正保持高度警戒且具備完整戰力，隨時準備作戰。