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全球 Top 5 手機品牌「市占排名」出爐！iPhone 凍漲策略奏效

▲▼ iPhone 17e,iPhone17e,17e,蘋果 。（圖／記者蘇晟彥攝）

▲iPhone 17 系列不僅是凍漲，更在 iPhone 17e 加量不加價，升級 256GB 儲存空間，讓蘋果罕見展現性價比。（圖／記者蘇晟彥攝）

記者黃肇祥／綜合報導

研調機構 Counterpoint Research 與 Omdia 近期相繼釋出最新報告，公開 2026 年第二季全球手機品牌市占率 Top 5 排名。儘管數值略有差異，兩大機構均指出，在整體市況低迷的情況下，蘋果逆勢成長、市占率創同期新高。

根據 Counterpoint Research 數據指出，在 2026 年第二季全球手機出貨量最多的仍是三星，市占率達到 24%，其次為蘋果（20%），後面依序為小米（12%）、OPPO（11%）以及 vivo（8%）。Omdia 的排名與其相同，不過數值略有差異，其認為三星市占率為 22%、蘋果同樣是 20%，後面則依序是小米（11%）、OPPO（10%）以及 vivo（8%）。

蘋果在淡季出貨量創新高，市占率 20% 刷新紀錄，最主要的原因就是「凍漲」。Counterpoint Research 表示，蘋果是唯一沒有調漲價格的手機品牌，且 iPhone 17 系列需求強勁，不過仍可觀察到，蘋果在中國表現相對疲軟，就算參與了 618 購物節的促銷活動，仍因折扣力道不如 2025 年，導致該市場出貨量較去年同期下滑。Omdia 則認為，蘋果在今年第二季調漲了 iPad 與 Mac 等產品的價格，後續 iPhone 若跟進漲價會帶來多大的衝擊，是業界持續關注的焦點。

▲▼▲Counterpoint Research 報告列出的 5 大手機品牌市占率變化。（圖／翻攝 Counterpoint Research ）

▲Counterpoint Research 報告列出的 5 大手機品牌市占率變化。（圖／翻攝 Counterpoint Research ）

▲▼ Omdia 報告列出的 5 大手機品牌市占率變化。（圖／翻攝 Omdia）

▲Omdia 報告列出的 5 大手機品牌市占率變化。（圖／翻攝 Omdia）

至於其他品牌方面，三星依舊坐穩霸主地位。儘管市場狀況不如預期，但因為今年 Galaxy S26 系列發表時間較晚，部分需求推延至第二季，讓市占率較去年提升。中系品牌則面臨記憶體漲價的衝擊，小米、OPPO 以及 vivo 市占率均比去年同期低，Omdia 認為這是因爲品牌策略轉趨保守，採取縮減產品線並提高價格所導致。

研調普遍看衰今年手機出貨量

綜觀整體市場，兩大研調機構均看衰 2026 年的表現。Counterpoint Research 預計全球手機出貨量將下滑 14%，且記憶體缺貨潮會持續蔓延至 2027 年。在供貨改善之前，各品牌只能持續減少銷售入門機款、調整規格，或是仰賴上一代設備撐過這段陣痛期。Omdia 更是直接點名，2026 下半年將迎來非常劇烈的出貨量下滑，屆時新品發售碰上假期促銷與購物旺季的需求高峰，將直接與記憶體缺貨危機正面衝突。
 

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