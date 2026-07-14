台中以北午後防雷雨　高溫飆36度

▲今天台中以北午後雷雨明顯。（示意圖／記者劉耿豪攝）

記者李姿慧／台北報導

未來一周南部、東南部時不時有短暫陣雨，午後雷雨可能來得急又大，其中今天(14日)台中以北、南投中午過後可能有短延時豪雨，沒有降雨時天氣悶熱，局部高溫上看36度。本周適逢年度大潮，嘉義以南和東部沿海低窪地區嚴防積淹水。

中央氣象署科長劉宇其指出，距離台灣東南東方1770多公里海面上的海神颱風，強度逐漸減弱，今天上午8點減弱為熱帶低壓，後續路徑往東北方向移動，離台灣相當遙遠，不會有任何影響。

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未來一周天氣方面，劉宇其說明，今天晚上西邊為低壓環境，東邊為太平洋高壓，台灣處於高低壓邊緣，環境偏南風，帶來較多潮濕空氣，周三之後，太平洋高壓逐漸移動至偏南方位置，低壓帶則來到偏北方地區，台灣改吹西南風，天氣不穩定。

▲降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

降雨趨勢上，劉宇其分析，未來一周南部、台東斷斷續續有短暫陣雨，其他地區則有午後雷雨，其中今天中部以北午後雷雨相當明顯，尤其台中以北、南投甚至有短延時豪雨，後續午後雷雨區域限縮，周三、周四山區和大台北地區有較大的雷雨，尤其周三山區午後雷雨明顯。

不過沒有降雨時，天氣較為悶熱，劉宇其表示，今天中南部內陸、大台北、花東縱谷高溫可能上看35到36度，周三、周四西南風較強，台東有焚風發生機會，可能出現36度高溫，後續風向轉換，台東可能溫度略降，但周五到下周一各地仍有35到36度高溫機會。

▲高溫趨勢。（圖／氣象署提供）

此外，今天台灣受西邊低壓、東邊太平洋高壓影響，環境偏南風且風力強，嘉義以南、台東、綠島、蘭嶼、澎湖、馬祖可能有平均風6級、陣風8級等較強陣風出現，明天雖風力減弱，但離島地區風力仍偏大。

另本周處於年度大潮，嘉義以南、東半部海岸低窪地區嚴防積淹水。