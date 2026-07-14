藍提鞭刑公投　黃國昌：人民為何對政府處理詐騙虐童如此不滿？

▲黃國昌出席民眾黨立院黨團「生命自主 尊嚴善終 為你自己投下關鍵一票」記者會 。（圖／記者劉耿豪攝）



記者陳家祥／台北報導

藍白在野黨團預計提出6案公投案，結合年底九合一選舉衝高投票率。當中包括國民黨提出的鞭刑公投，民眾黨創黨主席柯文哲日前接受專訪時爆料，黨內8位立委支持反對各半，擬透過黨內辯論方式尋求共識。對此，黨主席黃國昌說，更深層的問題是，現在的政府、制度，為什麼讓人民對於不管是詐騙案、虐童案的處理，如此不滿？竟然會出現使用鞭刑的倡議出現。

針對鞭刑公投，黃國昌說，很多法律人有不同看法，「但身為法律人，我在思考的是更深層的問題，現在的政府、制度，為什麼讓人民對於不管是詐騙案、虐童案的處理，如此不滿？」

黃國昌直言，正因為人民有這麼高的不滿，才反映出，竟然會有需要使用鞭刑的倡議出現。與其現在把焦點放在鞭刑上，要回答更深刻的問題是，這些案件的處理到底出現什麼問題？為什麼讓人民有這麼強烈的不滿？這才是正個問題最核心的關鍵。

黃國昌指出，民眾黨開大門走大路，黨內大家有不同想法，相互討論，這是非常正常的狀況。即使8位委員各自有價值立場，但也沒有妨礙委員們，利用這段時間去聆聽社會各界不同的聲音，聆聽黨內黨公職的看法。

黃國昌說，相信在接下來的時間中，不管是聆聽社會聲音、支持者的聲音、黨公職的看法，最後形成大家共同的共識。

