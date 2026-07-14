大阪道頓堀惡火「2消防員殉職」！35歲男亂丟菸蒂釀禍　送檢偵辦

▲道頓堀燒肉店2025年發生大火，火勢波及至隔壁大樓，造成2名消防人員殉職。（圖／翻攝自X）

記者王佩翊／編譯

日本觀光勝地大阪道頓堀2025年8月18日發生嚴重火警，兩棟大樓遭猛烈火舌吞噬，燃燒近3小時才撲滅，造成2名消防員罹難，震驚全日本。事後調查發現，起火原因疑似是大樓內一間餐廳的35歲員工隨後亂丟菸蒂導致，7月14日依重大過失失火嫌疑將其函送檢方偵辦。

大阪道頓堀2025年8月18日上午發生火災，消防單位獲報後，隨即調派共62輛消防車、1架直升機及1艘消防艇趕赴現場，展開大規模滅火行動。火場位於大阪市中央區宗右衛門町，緊鄰道頓堀川，波及兩棟大樓，其中起火建築的地下1樓至3樓約50平方公尺付之一炬。

火勢更一度延燒至隔壁棟5至6樓，燒毀面積約60平方公尺，兩棟建築合計燒毀範圍達110平方公尺。而在歷經將近4小時的奮力搶救，大火直至中午12時56分左右才受到控制。

火災卻同時奪走2名消防員的生命，55歲的消防司令森貴志以及年僅22歲的消防士長友光成，兩人在建築內執行任務時受困，其後被其他消防員發現失去意識倒臥在6樓，經搶救仍傷重不治。此外，另有3名消防員在救災過程中受傷。

事隔近一年，警方經調查確認，起火原因是一名在大樓內工作的35歲男員工隨手亂丟菸蒂導致引燃，7月14日依重大過失失火嫌疑將其函送檢方偵辦。