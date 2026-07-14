桃園「阿法」連撞3車！駕駛卡座位被救出　稱低血糖釀禍

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市桃園區一輛豐田Alphard保母車昨（13）日晚上行經三民陸橋時，突然失控撞擊等紅燈自小客車，隨後又撞擊另2輛自小客車，劇烈撞擊嚇壞路人。桃園警分局據報到場處理，發現保母車駕駛劉姓男子因撞擊導致2個安全氣囊爆裂、卡在駕駛座後方，被救出後送醫治療幸無大礙；警方指出，劉男自述疑因低血糖導致不適肇事，經檢測後並無酒測、毒測情事，肇事原因仍待調查釐清。

▲一輛豐田保母車昨晚行經三民陸橋時突然撞擊等紅燈自小客車，碰撞後又立即往前衝。（圖／桃園警分局提供，下同）

桃園警分局指出，51歲劉姓男子昨晚9時57分許，駕駛黑色豐田Alphard沿復興路右轉三民路橋，突然失控撞擊等紅燈自小客車，再撞擊另2輛自小客車，連續碰撞3輛自小客後停靠路旁。

▲員警合力協助將駕駛救出送醫。

桃園警分局武陵所副所長劉柏春率員偕同桃園交通中隊員警到場，劉男因撞擊力量過大，被安全氣囊爆裂拋離駕駛座，整個人卡在駕駛座及乘客座中央縫隙動彈不得，且全身虛弱無力，員警立即合力協助將駕駛救出送醫。經檢測駕駛無酒駕、毒駕情事，劉男聲稱疑因低血糖導致不適肇事。

桃園警分局呼籲，民眾駕車前應注意自身健康狀況，如有身體不適應避免開車，行車途中若感不適，應立即停靠安全處所並尋求協助，以確保行車安全。