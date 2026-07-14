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桃園「阿法」連撞3車！駕駛卡座位被救出　稱低血糖釀禍

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市桃園區一輛豐田Alphard保母車昨（13）日晚上行經三民陸橋時，突然失控撞擊等紅燈自小客車，隨後又撞擊另2輛自小客車，劇烈撞擊嚇壞路人。桃園警分局據報到場處理，發現保母車駕駛劉姓男子因撞擊導致2個安全氣囊爆裂、卡在駕駛座後方，被救出後送醫治療幸無大礙；警方指出，劉男自述疑因低血糖導致不適肇事，經檢測後並無酒測、毒測情事，肇事原因仍待調查釐清。

▲桃園市桃園區一輛豐田褓母車昨晚行經三民陸橋時突然撞擊等紅燈自小客車，碰撞後又立即往前衝。（圖／桃園警分局提供）

▲一輛豐田保母車昨晚行經三民陸橋時突然撞擊等紅燈自小客車，碰撞後又立即往前衝。（圖／桃園警分局提供，下同）

桃園警分局指出，51歲劉姓男子昨晚9時57分許，駕駛黑色豐田Alphard沿復興路右轉三民路橋，突然失控撞擊等紅燈自小客車，再撞擊另2輛自小客車，連續碰撞3輛自小客後停靠路旁。

▲桃園市桃園區一輛豐田褓母車昨晚行經三民陸橋時突然撞擊等紅燈自小客車，員警合力協助將駕駛救出送醫。（圖／桃園警分局提供）

▲員警合力協助將駕駛救出送醫。

桃園警分局武陵所副所長劉柏春率員偕同桃園交通中隊員警到場，劉男因撞擊力量過大，被安全氣囊爆裂拋離駕駛座，整個人卡在駕駛座及乘客座中央縫隙動彈不得，且全身虛弱無力，員警立即合力協助將駕駛救出送醫。經檢測駕駛無酒駕、毒駕情事，劉男聲稱疑因低血糖導致不適肇事。

▲桃園市桃園區一輛豐田褓母車昨晚行經三民陸橋時突然撞擊等紅燈自小客車，褓母車受損嚴重。（圖／桃園警分局提供）

桃園警分局呼籲，民眾駕車前應注意自身健康狀況，如有身體不適應避免開車，行車途中若感不適，應立即停靠安全處所並尋求協助，以確保行車安全。

▲桃園市桃園區一輛豐田褓母車昨晚行經三民陸橋時突然撞擊等紅燈自小客車，警方將褓母車吊離現場。（圖／桃園警分局提供）

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