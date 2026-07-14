矢板明夫台灣遇襲　日跨黨派議員憤怒發聲：絕不向暴力低頭

▲印太戰略智庫執行長矢板明夫 。（圖／記者徐文彬攝）

記者羅翊宬／編譯

日本跨黨派國會議員所組成的「思考台灣海峽和平與穩定國會議員之會」昨（13）日發表聲明，針對前《產經新聞》記者矢板明夫在台中遭到中國籍香港男子毆打受傷一事表達強烈譴責，強調「絕不向暴力壓制屈服」，並批評跨境暴力行為與以力量打壓言論的做法「絕不可被允許」，同時祝福矢板早日康復。

根據日媒《產經新聞》，該跨黨派議員團體在聲明中表示，「對於以暴力打壓輿論的行徑感到強烈憤怒，在此予以強烈譴責。」聲明指出，這起事件涉及跨境暴力行為，令人深感憂慮，強調日本國會議員們將明確表達立場，「不允許透過力量扼制言論自由」。

據悉，記者出身的資深媒體人、現任印太戰略智庫執行長矢板明夫曾任《產經新聞》北京特派員與台北支局長，直到2024年才離開《產經新聞》。本月6日，他在台中完成一場演講後，遭一名具有中國籍的香港廖姓男子朝臉部攻擊，導致受傷。

▲日本維新會參議員石平。（圖／記者陳家豪攝）

事發後，中國國務院台灣事務辦公室發言人陳斌華在記者會談及涉案男子時，辯稱其行為是「出於義憤」，呼籲民進黨當局「不要損害該名男子的正當權利」。此番說法也引發外界對於暴力事件處理態度的關注。

據悉，此次發表聲明的「思考台灣海峽和平與穩定國會議員之會」於今年6月15日成立，由日本跨黨派的國會議員所組成。發起人包括日本維新會參議員石平、眾議員西田薰、日本保守黨參議員北村晴男，以及國民民主黨參議員山田吉彥等人。

該會成立目的在於從日本國會角度討論台海和平與區域穩定議題，此次針對矢板明夫遇襲事件發聲，強調民主社會應保障言論自由，反對任何透過暴力手段阻止意見表達的行為。