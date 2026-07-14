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月息2％太誘人！婦急領50萬買保單　真客服一句話救回她積蓄

▲屏東警分局員警勸阻戴婦被騙。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東警分局員警勸阻戴婦被騙。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

60歲戴姓婦人在LINE上遇到自稱是壽險專員的女子，對方聲稱投資50萬元購買保單，每月可領2％、約1萬元利息，她因此前往銀行提領現金，所幸行員察覺有異通報警方，員警當場致電正牌的官方客服查證，確認根本沒有該商品及業務員，成功攔阻50萬元詐騙，保住婦人辛苦積蓄。

屏東警分局德協派出所於本（7）月13日上午10時許，接獲臺灣銀行農科分行通報，一名約60歲戴姓婦人欲提領新臺幣50萬元現金，因對資金用途說詞反覆，行員察覺異狀便立即通報警方到場。

警員許峯榮趕抵現場了解，戴婦近日在LINE結識一名自稱某人壽專員的「玉英」，對方向其推銷一款保單，聲稱投資50萬，每月即可現領2%（即新臺幣1萬元）的高額利息，且強調必須以現金購買。

警方聽聞後立即指出，市面上不可能有如此高額且保證獲利的保單，為徹底戳破謊言，員警當場協助戴婦致該銀行官方客服查證，由「真客服」親自證實根本沒有這款商品、更無該名業務員。戴婦這才驚覺受騙，當場打消提領念頭並封鎖對方，成功保住50萬元積蓄。

屏東分局呼籲，詐騙集團常假冒知名金融機構或業務員，以不合理的高報酬誘騙民眾。民眾如遇要求私下提領現金、或宣稱保證獲利之方案，務必透過官方管道求證，或撥打165反詐騙專線，以免落入陷阱。

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