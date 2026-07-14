北韓總理才訪中！中國「第4號人物」王滬寧明訪平壤　中朝加速靠攏

▲中國共產黨政治局常委、全國政協主席王滬寧將於15日率團出訪北韓。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

中國共產黨政治局常委、全國政協主席王滬寧將率領中國黨政代表團，預計明（15）日至17日訪問北韓（朝鮮），這也是北韓內閣總理朴泰成訪中後，中朝雙方高層再度展開交流。適逢《中朝友好合作互助條約》簽署65週年，北韓與中國近期互動頻繁，透過領導人互致賀電與派遣高層代表團，持續深化戰略合作關係。

北韓官媒《朝中社》今（14）日上午報導指出，應朝鮮勞動黨中央委員會與北韓政府邀請，由王滬寧擔任團長的中國黨政代表團，將於15日至17日對北韓進行正式友好訪問。

王滬寧目前是中國共產黨權力序列排行第4位的重要高層人士，也是中國人民政治協商會議全國委員會主席。此次出訪北韓行程安排在朴泰成率團訪問中國之後，被外界視為中朝高層互動升溫的最新象徵。

朴泰成率領的北韓黨政代表團10日至12日前往中國，出席《中朝友好合作互助條約》簽署65週年相關活動。訪問期間，朴泰成先後與中國國家主席習近平、國務院總理李強、全國人大常委會委員長趙樂際，以及中共中央政治局常委蔡奇等高層會晤。

▲北韓內閣總理朴泰成10日從平壤順安國際機場啟程出訪中國。（圖／達志影像／美聯社）

南韓《韓聯社》指出，這是北韓內閣總理相隔多年後再次訪問中國的重要行程，期間雙方針對雙邊友好合作關係進行交流，也凸顯北京與平壤持續維持緊密外交聯繫。

中朝關係近年逐步回暖。習近平今年6月出訪北韓，是繼2019年後時隔7年再次踏上北韓國土，雙方透過領袖會談及共同聲明，確認將強化戰略溝通並擴大合作。

隨著《中朝友好合作互助條約》65週年到來，習近平與北韓最高領導人金正恩也互相致送賀電，並透過派遣最高層級代表團往來，進一步展現兩國關係靠近的姿態。

南韓《韓聯社》分析，王滬寧此次率團訪北，是在朴泰成訪中後的延續性外交安排，顯示中朝雙方正透過高層交流維持政治互信。不過，目前官方尚未公布王滬寧訪問北韓期間的具體行程與會談安排。