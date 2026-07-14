鼓勵研發優質農產品！花蓮富里鄉祭出競賽獎勵金　即日起申請

▲▼富里鄉為鼓勵農友研發優質農產品，祭出競賽獎勵金，分3級即日起申請。（圖／富里鄉公所提供，下同）

記者王兆麟 ／花蓮報導

花蓮富里鄉公所為鼓勵農友持續提升農產品質，積極參與各項國內外農產品～競賽，富里鄉公所訂定「富里鄉農產品競賽績優獎勵要點」，並自今年7月13日公告日起正式實施。凡符合要點規定，於公告實施後獲得競賽獎項之農友、農企業、合作社、產銷班及農民團體，均可依規定向本所提出獎勵金申請。



富里鄉擁有優越的自然環境與農業生產條件，盛產稻米、金針、咖啡、茶葉及段木香菇等優質農特產品，近年來更屢獲國內外各項競賽肯定。為鼓勵農友持續精進栽培管理技術、提升農產品品質，富里鄉公所建立公開、公平的獎勵制度，透過實質獎勵提高農友參賽意願，進一步提升富里農產品競爭力與品牌能見度。





鄉長江東成表示，鄉公所持續推動各項農業政策與農民福利措施，致力打造友善農業發展環境。其中，富里鄉率全國鄉鎮之先，加碼補助加強型水稻保險保費10%，藉由降低農民經營風險，提升農業韌性，提供農民更完善的保障。



江東成指出，除了協助農民降低生產風險，更希望透過訂定「富里鄉農產品競賽績優獎勵要點」，鼓勵農友勇於參與各項國內外競賽，以競賽促進品質提升、以品質建立品牌、以品牌拓展市場，讓富里優質農產品獲得更多消費者肯定，並提升整體農業競爭力。



獎勵要點依競賽層級區分國際級、全國級及縣市級競賽，分別訂定個人及團體獎勵金標準，並增訂青年農民加發獎勵金機制，鼓勵青年返鄉從農，培育新世代農業人才，為地方農業永續發展注入新動能。



江東成表示，富里鄉近年持續推動農業與觀光並進，除積極行銷富里米、六十石山金針、茶葉、咖啡及各項特色農產品外，也陸續辦理「穀動日不落音樂祭」、「六十石山金針花馬拉松挑戰賽」、「茶香咖韻 山野飄香」等大型活動，結合農業、觀光與地方文化，持續提升富里品牌能見度。未來鄉公所將持續傾聽農民需求，完善各項農業輔導及獎勵措施，作為農民最堅實的後盾。



富里鄉公所表示，符合資格之農友、農企業、合作社、產銷班及農民團體，於本要點公告實施後取得競賽獎項者，可依規定於獲獎日起二個月內檢附相關文件，向本所農業暨觀光課提出申請。

如對申請資格或程序有任何疑問，歡迎洽詢富里鄉公所農業暨觀光課（電話：03-8831111 分機145）。

