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買太多伴手禮怕超重！櫃台突現「神祕告示牌」　達人證實：常發生

▲▼行李箱吊牌。（圖／VCG）

▲有網友分享，出國買伴手禮擔心手提超重，未料竟意外獲得免費托運行李。（示意圖／VCG）

文／鏡週刊

大部分民眾出國旅遊都有一個托運行李和一個隨身行李，若手提行李超出重量可能會被要求托運或加價，不過近日有網友分享，在機場報到時突然看到櫃台秀出一張告示牌，提供免費托運行李，還強調「只限今天」，意外引發網友討論。

近日Threads上的熱門話題，有一名網友發文並貼出照片表示，買了一大堆周邊商品、擔心手提行李超重，結果意外賺到免費托運，「超爽的」。

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根據其分享的照片，櫃台背景似乎是台灣虎航，上方的告示牌內容寫道：「各位乘客您好，此次班機因搭乘人數較多，隨身行李可能因空間不足，無法放進頭頂置物櫃，若是隨身行李有意願改為托運行李的乘客，請與地勤人員聯絡，只限今天，免費托送行李，謝謝你的合作」。

不少網友看了也直呼原po太幸運，也有人分享自己遇過的例子：「之前在成田機場有遇過地勤在候機室，因為同樣的理由，一個一個詢問客人要不要把隨身行李託運，也是免費的」、「之前虎航桃園出發，朋友發現手提超過快1公斤，直接蹲在地上大換位，結果一到櫃檯跟我們說今天人比較多全部幫我們托運，剛剛雖然白忙一場但超幸運！」「我也遇過一次，大家隨身行李都是拿3coins的那種透明收納袋裝，只有我是登機箱，就出示這個牌子給我看」、「有遇過，但也來不及再採買了，只是省了拉上飛機這一小段路程」。

但也有人提出負面經驗，「當年西班牙飛德國，我整個大背包（裡面是我幾十天行程所有行李）在閘口被強制託運，結果行李根本沒跟我飛過來，破壞了我在德國的兩天」，直呼根本是惡夢。

據報，「布萊N 機票達人」過去也曾發文分享過類似經驗，因為機艙位置不夠，櫃台人員直接送他免費托運行李，由於他搭乘的是廉價航空，這樣的額外福利讓他相當意外。貼文下方則有擔任地勤的網友留言透露，事實上，只要是「窄體機」，「這種是很稀鬆平常」。


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