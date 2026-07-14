綠燈亮了還不動！高雄男精神恍惚露餡　警民聯手壓制搜出菸彈

▲高雄男「精神恍惚」露餡，警民聯手搜出喪屍菸彈。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄一名53歲呂姓男子，13日深夜騎機車行經三民區建國三路時，因綠燈亮起仍停在原地發呆，引起巡邏員警注意。沒想到呂男見警上前盤查竟心虛拒檢，隨即加速逃逸，所幸員警反應迅速，加上熱心民眾挺身協助，成功將人攔截壓制，並在其身上搜出6顆「喪屍菸彈」及毒品針頭，全案依法送辦。

新興分局中山路派出所員警於13日晚間22時55分許，巡邏經過建國三路前，發現呂男騎著機車停在路口，即便前方號誌已轉為綠燈，他仍停在原地動也不動。員警察覺其精神狀態明顯不佳，疑似有異常，隨即上前準備盤查。

▲綠燈亮了還不動！高雄男「精神恍惚」露餡，警民聯手搜出喪屍菸彈。（圖／記者賴文萱翻攝）

呂男見到警察靠近，疑似因攜帶毒品心虛，竟不顧安全拒絕配合，隨即猛催油門加速逃逸。員警見狀立即展開追捕，過程中更有熱心民眾見義勇為，合力協助警方攔阻。最終呂男在眾人合力下被制伏在地，動彈不得。

警方對呂男進行唾液初步檢驗，結果呈現毒品陽性反應。隨後在其隨身物品中，當場查獲俗稱「喪屍菸彈」的依托咪酯菸彈6顆、電子菸主機1台，以及海洛因注射針頭殘渣5支，證物隨即遭依法扣押。

呂男訊後被依違反《毒品危害防制條例》及《刑法》公共危險罪（毒駕）移送高雄地檢署偵辦。