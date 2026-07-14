Sony 全新 RX10 V 望遠隨身相機在台開賣！售價 65,980 元

▲Sony RX10 V 即日起開始預購，主打超遠距離變焦鏡頭，提供最輕巧的遠拍組合。（圖／Sony 提供）

記者黃肇祥／綜合報導

Sony 今日宣布，全新 RX10 V 超望遠隨身相機即日起在台登場，透過 24-600mm 超遠變焦鏡頭，提供拍攝者遠距離追星、拍攝野生動物的絕佳利器，售價 65,980 元，即日起開放預購。

RX10 V 是睽違近十年的系列升級，透過 1 吋堆疊式 Exmor RS CMOS 感光元件結合 ZEISS Vario-Sonnar T 24–600 mm F2.4–4.0 大光圈鏡頭，不僅滿足日常生活、旅遊紀錄的拍攝範圍，更透過長達 25 倍的光學變焦，得以輕鬆捕捉遠距離的野生動物、運動攝影。機身重量加上電池、記憶卡僅 1.1 公斤，是同樣拍攝範圍之下，最輕盈的相機組合。

全新的 RX10 V 透過 BIONZ XR 影像處理器不僅能忠實還原自然色彩，更內建 12 種 Sony 獨家的 Creative Look風格外觀濾鏡，讓用戶根據不同心情、情境改變直出色彩。同步升級的 D-Range Optimizer（DRO）動態範圍最高支援 Lv8 的調整範圍，在強烈高光反差之下，依舊能保有暗部細節。此外，Sony 更帶來 Alpha 相機招牌的 AI 處理單元，使 RX10 V 可精準辨識人物、動物、鳥類、昆蟲、汽車、火車及飛機進行對焦鎖定，加上人體姿態預估技術，即使拍攝過程短暫被遮擋，依舊能保持準確的追蹤能力。

拍攝規格方面，RX10 V 支援了 575 個自動對焦點以及每秒 30 張的無黑屏高速連拍，以及最高 4K 120p 錄影，並可使用 S-Cinetone、S-Log3、最高 16 組使用者 LUT 匯入、縮時攝影及 Shot Marks 畫面擷取等進階錄影功能；採用 NP-FZ100 Z 系列電池，充滿電可連續拍攝 630 張靜態照片。

全新 RX10 V 即日起展開預購，售價 65,980 元，預計於 8 月 7 日正式上市。只要在 9 月 27 日前購機，並且於 10 月 4 日前完成產品註冊及問卷填寫，即可獲贈 Sony 專屬相機包乙組，若於 Sony Store 直營門市購機，可再加碼獲得六個月內可以兌換的 Sony 攝影課程兌換券乙張。