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郭台銘爆緋聞！曾馨瑩首吐心聲　女律師喊「重點在最後1句」

▲▼郭台銘滿頭白髮。（圖／翻攝曾馨瑩IG）

▲郭台銘、曾馨瑩。（圖／翻攝曾馨瑩IG）

記者施怡妏／綜合報導

75歲「郭董」郭台銘在高爾夫球場上結識「職業小三」謝女，上演溫馨接送情長達一年，但郭台銘至今未公開回應。夫人曾馨瑩沉默多日後，13日首度更新社群動態，為台灣桌球小將李任悅加油，但文中提及「努力別人看不見」、「委屈無法解釋」，也引起外界聯想。律師李怡貞認為，全文重點在文末一句話。

律師李怡貞在臉書發文，曾馨瑩就是很真心地幫桌球小將李任悅加油，同時分享自己的人生哲學。她認為，曾馨瑩應該一直清楚，與郭台銘結婚後，必須承受婚姻帶來的好與壞，撇開金銀財寶與華服，曾馨瑩也只是一名家庭主婦，平時努力照顧孩子成長，同時也必須顧及先生的體面。

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▲▼郭台銘爆密會女球友！妻子曾馨瑩首吐心聲。（圖／翻攝自IG）

▲曾馨瑩首吐心聲。（圖／翻攝自IG）

光鮮亮麗生活背後有壓力

「金銀財寶加在身上是不是任何一個人可以承受之重，其實見仁見智」，李怡貞表示，事情發生之後，除了檢討郭台銘之外，也有人檢討曾馨瑩，認為婚姻對象是她自己選擇。但她強調，每個家庭都有外人不了解的難處，每件事情發生也都有原因，婚姻出現裂痕也不會是純粹單方的問題，「成熟父母能做的事情，就是儘量讓這些是非不要影響孩子的成長」。

李怡貞表示，曾馨瑩整篇文章的重點應該就是最後一句，「我們一起加油」。她盼望，遇到曾馨瑩相類似事件的人，都能像曾馨瑩一樣堅強加油，「把重心放在人生更重要的事情上，繼續綻放美麗，就算孤單也是繼續美麗。」

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