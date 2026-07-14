第56屆全國技能競賽7/29登場　南分署首位女銲將日拚奪牌

▲第56屆全國技能競賽將於7月29日登場，雲嘉南分署舉辦授旗典禮，為出徵選手加油打氣。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

第56屆全國技能競賽將於7月29日登場，勞動部勞動力發展署雲嘉南分署為替出徵選手加油打氣，特別舉辦授旗典禮，今年共派出17個職類、52名選手參賽。

其中，年僅16歲的銲接選手郭于瑄，不僅連續2年挺進全國賽，更成為南分署首位進軍全國技能競賽的銲接女選手，她目前每天密集訓練長達12小時，誓言在全國賽奪牌、登上英雄榜。

就讀成大南工板金科2年級的郭于瑄表示，高一接觸學校氣銲實習課程後，開始對銲接產生濃厚興趣，隨後一頭栽進競賽訓練。然而，實際訓練過程遠比想像中辛苦，不但必須搬運重達25公斤的水管壓接模具，還要長時間在高溫環境中操作。



正值愛漂亮年紀的郭于瑄，經常因練習遭燙傷、留下疤痕，一度數次萌生放棄念頭，但她最後仍咬牙撐過訓練，不僅順利取得3張銲接證照，也連續2年拿到全國賽門票。本屆南區分區賽中，她更勇奪銲接職類銀牌。



為備戰今年全國賽，郭于瑄直接入住雲嘉南分署宿舍，集中火力展開密集訓練，每天練習銲接長達12小時，希望彌補去年參賽經驗中的不足，捲土重來，在全國賽舞臺力拚佳績。



雲嘉南分署長劉邦棟表示，勞動部每年舉辦全國技能競賽，讓青年展現技能訓練成果，並透過競賽遴選技術優秀選手，代表國家參加國際技能競賽，各職類前3名選手也有機會保送國立科技大學。



劉邦棟指出，今年雲嘉南分署共派出17個職類、52名選手參賽，郭于瑄更打破傳統刻板印象，成為分署首位挺進全國賽的銲接職類女選手。他也勉勵所有參賽選手展現最佳實力及團隊精神，秉持運動家精神奮戰至最後一刻，爭取佳績。

第56屆全國技能競賽將於7月29日至8月2日，在南港展覽館1館及2館舉行，競賽項目包括青年組55個職類及青少年組13個職類，預計有逾千名技能好手齊聚競技。



雲嘉南分署表示，民眾可前往技能競賽活動官網查詢相關資訊，也可透過臉書搜尋官方粉絲團「技能競賽充電讚」，或在IG搜尋「worldskillstw」，掌握最新賽事訊息。