新竹騎車露營遭泥水沖倒！21歲女大生頭卡護欄亡　校方回應了

▲21歲女大生原本打算上山露營，取消返程途中被泥水沖進排水溝，傷重不治。（圖／記者楊永盛翻攝，下同）



記者翁伊森、黃資真／嘉義報導

新竹縣竹東鎮山區13日下午3時許，嘉義大學一名鄭姓女學生(21歲)與3名女同學騎車打算上山露營，後因雨勢過大取消，回程鄭女卻因被泥水沖倒，人當場被卡在護欄，造成頭部重創不治。校方回應，已啟動心理輔導與安心機制，並持續加強山域與水域安全教育。

本案發生在13日下午，鄭女與3名女同學騎乘2輛機車打算上山露營，然因雨勢過大，4人決定折返，但當下竹112線因豪雨出現土石流情形，部分路段積水嚴重，其中鄭女機車不慎滑倒，當場連人帶車被泥水沖進排水溝裡。

當時鄭女頭部被卡在機車與護欄間約20分鐘，附近路人見狀連忙上前救援，同行友人緊急打電話求助，惟鄭女被救起時已無呼吸心跳，送往新竹台大醫院搶救後仍於下午5時許宣告傷重不治。

嘉義大學指出，針對本校學生於校外山區發生溺水意外，深感悲痛與不捨。校方接獲通報後，已立即啟動校安通報與協助機制，由相關單位及師長陪伴家屬，提供必要協助。

校方表示，目前事故原因仍由警消及相關單位調查釐清，將全力配合後續調查與相關程序，並尊重家屬隱私，不對未經證實的資訊進行評論。相關單位已啟動心理輔導與安心機制，也將持續加強山域與水域安全教育，提升學生風險辨識及自我保護能力。