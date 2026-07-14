分科考生戴「智慧手錶、藍牙耳機」進場被抓包　該科最重0分

▲大考中心主任張新仁（右）。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

分科測驗今（14日）首節考歷史。大考中心指出，歷史科共18起違規，最大宗仍是未攜帶有效證件10位，另有2名考生攜帶未關機的行動裝置進入試場，其中一名考生戴著智慧型手錶應試，另名考生使用藍牙耳機且連上手機，將依規定提報考委會議處，最重該科零分計算。

根據大考中心統計，分科測驗歷史科共有1萬9466人報考，1687人缺考，缺考率8.67%，則比去年增加0.19%。

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大考中心主任張新仁指出，今天上午試場並未傳出重大違規事件，但在歷史科共有18起零星違規，違規最大宗是10名考生未攜帶有效證件，3名考生手機為完全關機，2名考生在考試中喝水，1名考生在考試結束鈴響畢仍繼續作答，2名考生攜帶行動裝置入場，上述違規將提報考委會討論，並依規定處理。

張新仁表示，2名考生攜帶未關機的行動裝置進入試場，其中一名考生戴著智慧型手錶，在考試不久後就被試務人員發現，隨後由試務人員拍照保管。另一名考生在歷史科考試開始1分鐘後，被試務人員發現使用藍牙耳機，試務人員進一步發現耳機還連上該生手機，隨後被試務人員拍照保管。而根據大考中心考試規定，最重該科以零分計算。