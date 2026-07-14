中華電信推「台灣首部」全角色有聲劇　搶聲音經濟力拼用戶翻倍

記者蘇晟彥／台北報導

中華電信 14日舉辦記者會，宣布子公司智趣王將在「 i 聽聽」平台推出台灣首部全角色有聲劇，同時也是改編自東野圭吾的經典作品《解憂雜貨店》，邀請到張稜、高華麗和劉亮佐等實力派演員、配音員獻聲。智趣王數位科技董事長林文智在會後受訪時也指出，這次作品主打「精品路線」，投入接近百萬等級的製作費，希望能讓 i聽聽的成長率翻倍，中華電信跟智趣王也會持續投入內容創作，推出更多與消費者連結的溫暖作品。

▼中華電信旗下智趣王透過 i 聽聽（iListen）平台推出全台第一部全角色有聲劇《解憂雜貨店》。（圖／記者林敬旻攝）



由智趣王發行、製作的《解憂雜貨店》為臺灣首部全角色有聲劇，將在 7月6日在「i聽聽」訂閱制平台獨家上架，同時單購版本則由博客來通路率先開賣。中華電信董事長簡志誠表示，中華電信的使命是透過網路讓人與人連結，透過這次經典文學作品聲音化的詮釋，象徵中華電信從「內容服務平台」邁向「內容製作與IP營運」的重要布局，同時朝向臺灣數位內容產業重要推動者邁進。

此次全角色有聲劇由子公司智趣王數位科技主導規劃與製作，突破傳統有聲書單人朗讀形式，以全角色戲劇化形式高規格打造，由演員連晨翔擔任主述、集結劉子銓、洪暐哲、許博維、劉亮佐、張稜、高華麗等實力派演員參與演出，並由陳美貞擔任聲音導演，攜手曹冀魯、于正昌、李世揚、陳彥鈞、汪世瑋等臺灣重量級配音演員共同獻聲，以戲劇級聲音演出、場景音效與沉浸式敘事，重新詮釋這部感動無數讀者的經典作品。

▼《解憂雜貨店》有聲劇由智趣王數位科技製作，邀請實力派演員、配音員獻聲。



在會後中華電信執行副總林文智、中華電信個人家庭分公司副總經理胡學海接受媒體聯訪時指出，中華電信旗下聲音服務在上半年帶動了近 30% 的用戶數與收聽人數成長，未來的目標是希望能將成長率翻倍提升至 60%，而這次推出的《解憂雜貨店》有聲劇也主打精品路線，投入接近百萬等級，結合專業演員、音效與後製剪輯的高品質製作，希望透過聲音陪伴用戶。

此外，近來世足夯，胡學海指出，目前因為世足轉播帶來顯著效益，HamiVideo的訂閱數成長3.7倍，儘管現在還沒進入到四強賽事，但觀看收視已經超越上一次卡達世足的最高收視紀錄，相信後續賽事一定會再創新高，而目前公司旗下有兩項核心加值服務的用戶數已經正式突破百萬大關，分別為 Hami Video 以及個人與家庭資安服務服務，但中華電信也積極打造內容服務的生態圈，同時也與國際串流品牌合作，滿足消費者多元需求。