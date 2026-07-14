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陸學者示警：中國廣義失業率10.2％　不利於社會穩定

▲北京清華大學中國經濟思想與實踐研究院院長李稻葵（圖／翻攝新京報）

▲北京清華大學中國經濟思想與實踐研究院院長李稻葵（資料照／翻攝新京報）

記者陳冠宇／綜合報導

北京清華大學中國經濟思想與實踐研究院院長李稻葵近日在一場研討會指出，中國大陸目前的廣義失業率測算結果為10.2％，長期受挫的失業人口約為2400萬，對社會穩定非常不利。

香港《明報》報導，李稻葵11日出席「CMF宏觀經濟熱點問題研討會」時指出，當前中國宏觀經濟最突出問題並非「K型分化」，而是已持續3年的「整體運行偏冷」。

他指出，將廣義失業率，以及過去兩年因受挫而在統計上未被計入勞動人口的「受挫勞動人口」重新納入計算，測算出廣義失業率目前達10.2％，長期受挫的失業人口約2400萬，「對社會穩定非常不利」。

大陸國家統計局上月公布，5月城鎮調查失業率為5.1％，稱就業形勢整體穩定，其中16至24歲青年勞動力失業率為15.6％。據統計定義，受訪者必須在過去3個月內「積極尋找工作」，且城鎮調查失業率覆蓋城鎮常住人口，難以反映失業後返鄉的流動農民工。

李稻葵還指出，在固定資產投資方面，今年前5個月下跌4.1％，民間投資、製造業投資均負成長。他強調，固定資產投資負成長自1949年來僅出現過兩次（1961年和1967年），本輪負成長的烈度和強度「是過去從未有過」。

究其原因，李稻葵分析，過去20年推動經濟的基建和房地產引擎已雙雙「熄火」，新動力則尚未建立。更關鍵的是，過去作為經濟第一大動力的地方政府，總開支佔GDP比重已從41％降至35％，正從「發動機」變成「瘀堵點」。

李稻葵指出，地方政府總債務已超過GDP的100％，且多為高息短債，被迫「發新債還舊債」，導致資金空轉。同時，地方政府為緩解財政壓力，千方百計向企業追討資金，包括收回過去承諾的稅收優惠，甚至提前徵稅，令地方政府變成整個中國經濟能量「黑洞」。這是當前經濟運行過冷的根本原因。

就破解對策，李稻葵建議，今年大陸中央政府計劃發債約人民幣12兆元規模應當「翻一番甚至更多」，並將資金定向用於置換地方債、收購地方未售出的房產以轉為廉租房及補貼外來工市民化（讓外來工與當地市民享受同等公共服務）等「人」的項目。

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