混充橄欖油誆「100%義大利」撈3760萬　黑心母子遭起訴求刑5年

▲融琦國際用芥花油混充的「蒙特樂橄欖油」已被下架。（資料照／北市衛生局提供）

記者劉昌松／台北報導

融琦國際有限公司涉嫌用國內購買的便宜芥花油，混充假冒成來自義大利的100%橄欖油，在過去兩年以「蒙特樂橄欖油」名義在台銷售獲利超過3760萬元，台北地檢署14日依違反《食安法》等罪嫌，起訴負責人黃月雪與兒子李尚融並求處5年以上徒刑，黃月雪女兒李正琦、司機傅世杰因據實交代犯行，建請從輕量刑。

北檢起訴指出，黃月雪、李尚融等人早在2016年開始，分別向大統益及福壽實業購買大量芥花油，另外向內湖、北投的好市多購買西班牙初榨橄欖油，混充後灌進塑膠瓶內，包裝成原產地為義大利的「PURE Olive Oil」，並在瓶身貼上假標籤販售。

後來為了應付消費者對食用油品質要求，黃月雪等人在2023年、2024年分別進口了210瓶、240瓶玻璃瓶裝的「蒙特樂橄欖油」，藉以取得食藥署的查驗申請書、進口報單，作為對外展示用文件，使消費者誤信買到義大利進口的100%橄欖油，但實際上是較便宜的西班牙橄欖油，而且被混加了芥花油。

全案經檢察官吳啟維指揮調查局嘉義市調站、嘉義市警局進行偵辦，會同食藥署與台北市、新北市衛生局執行搜索、查封混充油品後，根據相關進出貨單據，認為黃月雪等人濫用消費者對商品標示的信任，為降低成本混充油品，還刻意用不同公司名義進貨，以免遭人察覺，且在爆發多起油品混充案件後仍持續犯行，無視可能對消費者健康造成危害，犯後態度惡劣。

檢察官依《食品安全衛生管理法》販賣攙偽或假冒之食品罪，《刑法》三人以上共同犯詐欺取財及商品虛偽標記等罪嫌，起訴4名被告以及涉案2家公司，其中黃月雪、李尚融遭求處5年以上徒刑，擔任會計的李正琦與載貨的傅世杰因據實交代犯罪細節及犯罪所得下落，則建請酌輕量刑。