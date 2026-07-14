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花10幾萬出國「痛到像火燒」每天找藥局！醫嘆：被喚醒的

▲▼出國,行李,行李袋,機場,旅伴,旅遊,旅行社。（圖／記者鄺郁庭攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者周亭瑋／綜合報導

許多人滿心期待出國度假，卻因為一場突如其來的怪病讓旅程徹底泡湯。重症科醫師黃軒今（14）分享門診個案，一名男子花費十幾萬元出國，卻在旅程第三天胸口出現灼熱刺痛，隨後冒出一串水疱，那種疼痛如同「拿著燒紅的鐵絲在皮膚底下慢慢烙過去」，讓他連拍照、逛街的心情都沒有。後來，醫師當場點破，這並非是在外國或飛機上被傳染，而是身體裡沉睡幾十年的病毒，因為旅途過於勞累而被「喚醒」了。

衣服摩擦也像火在燒　花十幾萬出國「最深印象只有痛」

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黃軒提到，該名剛從國外回來的男患者苦笑表示，自己好不容易飛到夢想中的地方，卻在出國後第三天開始胸口劇痛。起初他以為只是肌肉拉傷，沒想到隔天沿著胸口長出一串水疱，衣服輕輕摩擦、背包肩帶碰到都痛不欲生，洗澡時更是熱水像火燒、冷水像電擊，晚上也因劇烈神經痛無法入睡。

患者無奈嘆道，整個旅程每天都在找藥局、找診所，最後回台一下飛機就直奔醫院，崩潰詢問「我是不是在飛機上被傳染了？」

而後，黃軒幫他揪出病因，證實男子是染上「帶狀疱疹病毒（俗稱皮蛇）」。他直言，帶狀疱疹並非在國外染上的，目前也沒有證據顯示出國會增加感染風險；真相是小時候感染水痘後，病毒便一直潛伏在神經節內，當出國遇到跨時區、睡眠不足、緊湊行程與無形壓力，導致免疫系統短暫下降時，病毒就會被重新活化。

50歲以上與慢性病患風險高　醫建議出國前2-6個月打疫苗

黃軒進一步列出旅行中容易誘發帶狀疱疹發作的狀況，包括跨時區睡眠不足、工作與旅行壓力、行程過於緊湊導致身體疲勞，或是同時感染流感與COVID-19等其他病毒。特別是50歲以上成人，風險會隨年齡明顯增加。

為了防範這場旅途噩夢，他建議，包含50歲以上成人，以及患有糖尿病、慢性腎臟病、慢性肺病、心血管疾病、癌症患者、免疫功能較低者，或是經常跨國旅行且睡眠不足的族群，出國前最建議接種帶狀疱疹疫苗。完成2劑接種後，預防帶狀疱疹及疱疹後神經痛的效果可達90%以上，且保護力至少可維持10年。

由於帶狀疱疹重組疫苗（Shingrix）需要接種2劑，且兩劑之間需間隔2至6個月。黃軒最後也提醒，最佳的接種時機是「出國前2至6個月開始」，千萬不要等到出國前幾天才施打。出國前除了準備護照與行李，更要照顧好自己的睡眠與體力，才能避免潛伏的病毒在歡樂的旅程中出來攪局。

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