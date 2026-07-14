佀廣洋未宣布退選　萬美玲：尊重決定、兵役沒有任何問題

記者蘇靖宸／台北報導

藍委萬美玲之子、桃園市議員參選人佀廣洋深陷霸凌網路簽賭等爭議，昨宣布放棄國民黨提名，但未說是否退選。對此，萬美玲今（14日）表示，是否退選她沒有辦法代替佀廣洋發言，畢竟他是一個獨立個體的參選人，她尊重佀的決定；另外，佀廣洋服役一切都是按照相關兵役的規定來辦理的，也沒有任何問題。有關被檢舉財產申報不實，萬美玲回應，她擔任公職這麼多年，一切依法辦理，也絕對不會用公職去謀取任何私利，一切都是禁得起檢驗。

▲立委萬美玲14日回應佀廣洋爭議 。（圖／記者劉耿豪攝）

佀廣洋13日在臉書說，自宣布參選以來，社會各界對他學生時期有許多質疑與批評，甚至把過去的他描述成無惡不作的壞孩子，即便有諸多與事實不符的描述，他仍以負責的態度致歉、澄清，但很遺憾相關攻擊並未停歇。佀廣洋說，為了不讓個人的事件造成黨內同志、長官的困擾，更避免影響選戰布局，決定放棄中國國民黨提名，繼續勤走基層，傾聽民意，謙卑反省檢討。

對此，萬美玲14日在立法院受訪表示，關於這次佀廣洋的參選，他在聲明上已經說得非常清楚，而那站在她的立場，「我個人是支持，也尊重他所有的決定」。

對於佀廣洋是否參選到底，萬美玲說，尊重他的決定，因為畢竟他是一個獨立個體的參選人。媒體追問，是否有做任何相關事前溝通？萬美玲回應，一切都是以佀廣洋的聲明書為主，這個部分她沒有辦法代替他發言。

至於是否國民黨桃園市黨部有要佀廣洋退選？萬美玲表示，市黨部不會直接跟她談這個，「因為我們還是尊重佀廣洋，他個人的在聲明書上所說的一切」。但會不會幫忙助選？萬美玲說，選舉是佀廣洋自己在選舉，所以一切還是尊重他。

有關佀廣洋未服役問題，有媒體提到，有律師說佀還沒有到除役的年齡，現在可以再重新來判定體位去當兵？萬美玲說，體位的判定其實在他要服役前，一切都是按照相關兵役的規定來辦理的，所以也沒有任何問題。

另外，針對被檢舉財產申報不實，萬美玲回應，擔任公職這麼多年，一切依法辦理，就是這樣子來申報，過去這樣，未來也是這樣。她強調，她從來沒有參與「海川建設公司」的營運，也絕對不會用公職去謀取任何私利，最近有很多相關的指控，只要大家願意去查證，就能夠非常簡單地了解真相是什麼，一切都是禁得起檢驗。