曼谷酒吧惡火「上修29死」！老闆抱滅火器衝回火場　命危搶救中

▲曼谷酒吧惡火死亡人數新增至29人。（圖／翻攝自khaosod）



記者王佩翊／編譯

泰國曼谷恰圖恰區（Chatuchak）拉拋路（Lat Phrao）知名啤酒餐廳Rong Beer Na Lat Phrao12日深夜發生火警，許多顧客逃生不及罹難，相關單位14日證實傷亡人數再度擴大，死亡人數達29人。此外，仍有數名病患在加護病房搶救中，包含目前深陷輿論的餐廳老闆。據稱，老闆第一時間便脫困，是為了衝回火場救人才會受到重傷。

死亡人數大舉攀升至29人！

根據khaosod報導，泰國公共衛生部部長帕塔納（Pattana Prompat）證實，經過搶救後，稍早又有1名重傷病患不幸宣告不治，累計罹難人數已攀升至29人。他13日深夜前往拉威提醫院（Rajavithi Hospital）探視正在加護病房搶救的3名重症病患，其中也包括酒吧老闆本人。

先前有救援人員踢爆，啤酒餐廳內原有4個出口，但老闆疑似為了怕顧客不付錢逃跑，竟將其中2扇逃生門鎖上，嚴重阻礙逃生，導致死傷慘重，甚至還有網路傳言稱，老闆在火警當下曾要求顧客「先付錢」再離開，引發軒然大波。

抱著滅火器衝回火海！老闆自救又救人「昏死在店內」被抬出

對此，知名網紅卡提雅（Katiya）在直播中替老闆說話。她強調，老闆本人其實在起火第一時間早就安全逃出，但他為了拯救受困的顧客，奮不顧身抱著滅火器再度衝回火海，最後在店內因吸入大量濃煙昏厥，目前人還躺在加護病房插管搶救。她悲痛表示，「他真的很愛他的店和顧客，請大家不要再詛咒他了！」

卡提雅說，「他第一時間明明已經逃出來了，但他為了救人，二話不說搶過門口的滅火器，轉身就往裡面衝。」沒想到卻在火場內失去意識。卡提雅強調，老闆對這間店傾注了所有心血，平時為了維護公共安全，連客人想帶火柴、打火機進店都被他嚴厲禁止。

官方：燒燙傷、呼吸道感染是未來7天關鍵

帕塔納強調，燒燙傷患者在事發後的7天內，由於皮膚大面積融化及呼吸道受損，極其容易引發致命的「器官與皮膚細菌感染」，這黃金7天將是存活的關鍵期。

目前官方已全面啟動「黃金72小時急救無休政策（UCEP）」，所有傷患在72小時內皆可於全泰國各大公私立醫院接受免費治療。公共衛生部、醫學廳與曼谷市政府（BMA）也已部署充足的病床與燒燙傷專家，保證床位絕對足夠，同時派出「心理諮商重案組」挺進現場，對受驚的綠色、黃色輕中度傷患進行創傷後壓力症候群（PTSD）的緊急心理重建。