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美最高院裁定違法！川普關稅「退還810億」　聯邦赤字再飆升

▲▼美國總統川普6日在白宮出席玫瑰園俱樂部午餐會。（圖／路透）

▲美國最高法院日前裁定總統川普下令開徵的部分關稅違法。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

美國最高法院日前裁定總統川普（Donald Trump）下令開徵的部分關稅違法，迫使美國政府必須將先前收取的數百億美元退還給企業。根據最新預算數據顯示，本會計年度美國已核發高達810億美元的關稅退款，這也連帶導致聯邦預算赤字再度擴大。

最高法院擋下川普關稅　5、6月現退款潮

根據《衛報》報導，對進口商品徵收關稅一直是川普自去年再次上任以來的核心經濟計畫。他原本期望將關稅作為拯救經濟的「萬靈丹」，藉此把工廠帶回美國、爭取更好的貿易協議，並進一步填補聯邦預算赤字。

然而，最高法院在今年2月擋下了川普下令開徵的一大部分額外關稅，要求政府必須將資金退還給已經繳納的企業。

根據週一公布的預算數據，從2025年10月開始的本會計年度至今，美國已發放高達810億美元的關稅退款，相較之下，去年同期僅核發了50億美元。

美國財政部官員向記者表示，這波退款暴增幾乎全是因為最高法院的裁決所致，且絕大部分的退款都集中在5月與6月發放。

退款重創聯邦收入　前9個月赤字飆破1.36兆美元

去年原本因為有這筆關稅進帳而稍微縮小的聯邦赤字，現在失去資金挹注後又開始擴大。數據指出，在本會計年度的前九個月，預算赤字就飆升到了1.367兆美元，微幅上升了2%。

除此之外，美國各項財政支出也持續攀升，光是支付國債利息就花費了超過1兆美元，增幅達14%；同時受到中東戰爭的影響，美國的軍事支出也增加了5%。

報導指出，美國政府目前對全球課徵的10%臨時關稅即將在7月24日到期。不過，白宮目前已經在準備祭出新的關稅措施，主要理由是認定反強迫勞動法的執行太過鬆散，加上面臨工業產能過剩等問題。

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