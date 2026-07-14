傳蘋果推「1.5TB 記憶體」Mac 電腦！超狂容量比硬碟還大

▲蘋果目前最高規的 M3 Ultra 版本 Mac Studio 價格，光是選配 96GB 記憶體，搭配 16TB 儲存空間，價格就已經逼近 50 萬元。（圖／取自蘋果）

記者黃肇祥／綜合報導

你的電腦記憶體有多大呢？相信許多人都在 16GB 至 32GB 之間，少數專業玩家則上看 64GB 甚至 128GB，據傳蘋果將挑戰極限、推出一款怪物級的 Mac 晶片，最大能支援高達 1.5TB 的記憶體容量，比一般電腦的硬碟儲存空間還要大。

根據《彭博社》最新報導指出，蘋果目前正在開發 M7 Ultra 電腦晶片，其支援的最大記憶體容量將達到 1.5TB。相較於預計今年底登場的 M5 Ultra 最高僅支援 768GB 記憶體，M7 Ultra 規格有望再度翻倍。不過《彭博社》強調，考量到記憶體晶片普遍面臨缺貨且價格昂貴，無論是 M5 Ultra 還是 M7 Ultra，最終都不一定能完全實現目標配置，仍可能因各種現實因素而下修。

蘋果 1.5TB 統一記憶體速度、容量兼具

事實上，這並非蘋果首次推出 1.5TB 記憶體的 Mac 電腦。早在 2019 年搭載 Intel 處理器的 Mac Pro 桌機，蘋果就提供了 12 組 DDR4 記憶體插槽，若使用者插滿 12 條 128GB 的記憶體，確實能實現 1.5TB 的驚人規格。

不過目前 Apple Silicon 晶片採用的是「統一記憶體架構」，係將記憶體與晶片一起進行整合封裝，大幅降低延遲並提高傳輸速度，與傳統外接記憶體在效能上有著顯著區別，縱使容量不如外接式，卻能帶來更高速的傳輸速度。隨著未來 M7 Ultra 支援 1.5TB 記憶體，將能進一步滿足頂端用戶對於速度與容量的極致追求。

M7 Ultra 頂規版本售價恐飆破百萬

需要注意的是，蘋果 Mac 的記憶體升級費用向來十分昂貴。若以現行每增加 1GB 約需額外支付 25 美元（約新台幣 804 元）來估算，要從 128GB 升級至 1.5TB 的頂規配置，記憶體升級費用恐來到 3.5 萬美元（約新台幣 112 萬元）。面對如此天價的電腦，恐怕在推出之後，也只有企業用戶或極少數的頂級專業人士才買得起。

▲根據彭博社日前說法，M7 Ultra 要等到 2028 年才會推出。（AI協作圖／記者黃肇祥製作，經編輯審核）