四度性侵女同事！警界明日之星二審仍判7年　瞎扯婚外情慘丟官

▲中正一分局前偵查隊長陳彥錦，因犯下性侵案件二審遭判刑7年。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者吳銘峯／台北報導

台北市警局中正一分局前偵查隊長陳彥錦，原本獲得上級重點栽培，被視為警界明日之星，但卻在2022年間爆發性侵分局內女同事的醜聞。陳男被捕後，辯稱雙方為婚外情，並未違反女方意願，但法院不採信。一審台北地院將他重判有期徒刑7年，案經上訴，高等法院14日二審駁回上訴，仍將他判刑7年。可上訴。

現年49歲的陳男，畢業於警察大學66期，早期進入行政院警官隊，擔任法務部前部長施茂林的隨扈，之後進入刑事局，專長在於偵辦毒品案件。而後升任台北市警局文山第一分局、中正第一分局偵查隊長，原本是重點栽培的二線三星中階刑警幹部，大有可為，但卻爆發這起性侵案件。

本案判決指出，陳男於2020年8月份升任中正一偵查隊長，但他到任後，就鎖定本案被害女警小芊（化名）犯案。到任才3週，就趁著一次共同搭乘計程車的機會，2人同坐後座，陳男就下手撫摸小芊的大腿，藉機性騷擾得逞（此部分因逾越告訴期限，檢方做出不起訴處分）。

當年12月，陳男找上小芊位在大同區的住處，並不斷撥打LINE電話要求小芊出面，他甚至還在一樓大喊：「妳不要以為我不知道妳在那邊。」小芊不得已，礙於陳男隊長的身分，最後只好開門。陳男進門後，就性侵小芊得逞。隔了幾天，又藉故送小芊回家，性侵得逞。

隔了一年，2021年12月間，陳男因參加餐會晚歸，就要求小芊開著偵防車，搭載他與另外2名友人，送2友人回家。車輛回程途中，陳男又企圖性侵小芊，但小芊極力抗拒，陳男不能得逞。

到了2022年5月間，小芊已經提出調職獲准，陳男得知後，在中正一分局內傳訊息要求與小芊對話。最後將小芊帶進其辦公室內旁的個人寢室床上，以身體壓制小芊後說「我要妳牢牢記住我」，性侵得逞。事後小芊不甘受辱，提出告訴，全案因此爆發。陳男遭檢方偵辦後提起公訴，一審法院認定他性侵3次既遂、1次未遂，判刑7年。案件上訴第二審。

二審高等法院審理期間，陳男仍否認犯案，辯稱雙方為婚外情，並未違反小芊意願而發生關係。但小芊指證歷歷，高院最後也採信一審見解，認定陳男確實多次違反小芊意願而發生關係，考量他並未與小芊和解、犯後不知悔悟，高院因此駁回上訴，維持7年有期徒刑。

陳男原本為警界明日之星，但案發後遭記2大過免職，他也對此提出行政訴訟救濟，但因超過起訴期限，已經遭行政法院駁回確定，確定失去警職。