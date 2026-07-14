分科測驗歷史著重「分析史料能力」　高中師：比去年簡單

▲分科測驗今天進入第二天。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許敏溶／台北報導

分科測驗今（14日）進入第二天，首節考歷史科，包括蘭嶼、開放大陸探親、工業革命等議題入題。台北市高中歷史科教師群表示，今年歷史科試題特色，以測驗學生閱讀理解分析史料能力為主，試題分布比較多元豐富，試題中間偏易，比去年簡單，預估今年五標比去年略高。

分科測驗今天首節考歷史。大考中心表示，歷史科共有1萬9466人報考，1687人缺考，缺考率8.67%，則比去年增加0.19%。

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台北市高中歷史科教師群表示，今年歷史科試題特色，以測驗學生閱讀理解分析史料能力為主，不少題目融入歷史探究，像是試題分布比較多元豐富，主要集中在國家形塑與政治軍事及文化思想，包括階級、性別、族群等等，像是第2題有關榮民要求開放前往大陸探親、第35至37題考蘭嶼。

北市高中歷史科教師群進一步表示，今年歷史科題目文字數沒有往年多，學生寫起來應該蠻輕鬆，整體而言，試題中間偏易，比去年簡單，所以預估今年五標應該會比去年略高。

入闈協助大考中心審題的試考生表示，今年歷史科試題涵蓋多元，台灣史、中國史、東亞史、世界史的分布大致相近，考題以文字敘述為主，部分題目搭配圖片以利考生判讀，包括第二題是1987年的母親節，民眾在國父紀念館舉「讓我回家吧」標語，整份試卷並無刁難試題，「難度適中」。