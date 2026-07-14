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深夜大火！忠犬敲門叫醒主人一度失蹤　屋主謝「來福」救命之恩

▲▼林女士飼養的「來福」與「阿爆」。（圖／民眾提供，下岡）

林女士飼養的「來福」與「阿爆」。（圖／民眾提供，下岡）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮市重慶加油站一旁的鐵皮屋今日（14日）凌晨發生火警，位於花蓮最大的傳統市場的四連棟鐵皮屋賣店、倉庫起火燃燒火勢猛烈，消防人員一直搶救到清晨。起火燃燒初時，一隻忠心狗兒「來福」為救主人，一直狂敲主人房門示意逃命，等到火勢撲滅後主人卻不見來福身影，主人深怕來福遭遇不測，急得到處搜尋，不料不久後來福突然現身，主人林女士喜極而泣，不斷撫摸「來福」，感謝救命之恩。

▲▼林女士飼養的「來福」與「阿爆」。（圖／民眾提供，下岡）

來福示警救主後再衝火場一度失蹤，奇蹟出現讓林女士喜極而泣。

受災戶的林女士逃出火場後眼眶泛淚在火災現場不斷呼喊愛犬的名字，她說，林女士表示，若不是來福一直敲門把她吵起來，她可能就命喪火場了。

林女士說，她養二條狗「來福」跟「阿爆」，昨晚六點多她所經營的KTV 和飲料店關店打烊，早早九點多就上床休息，因為之前來福有時候都會撞門吵她，昨晚在睡夢中聽到撞門吵雜聲以為又是來福在鬧，下床開門準備開罵，不料一開門眼前竟是一片濃煙。

▲▼林女士飼養的「來福」與「阿爆」。（圖／民眾提供，下岡）

▲▼花蓮最大的傳統市場的四連棟鐵皮屋賣店、倉庫起火燃燒火勢猛烈。

林女士見狀立刻打開鐵門逃生並報案，逃命同時也呼喊來福跟阿爆，當時曾看到二隻也逃出火場，只不過，來福不知道為什麼又返回往另一邊跑，她原要去拉回來福，無奈因火勢太大受阻。

▲▼林女士飼養的「來福」與「阿爆」。（圖／民眾提供，下岡）

花蓮縣消防局獲報後派出花蓮、自強、仁里、美崙、北埔、特搜等多個分隊前往灌救，由於現場鐵皮面積相當大，又堆滿雜物，搶救非常困難，火勢、濃煙還不斷往一旁的重慶市場內灌入，另一邊又是加油站，很多攤商接到消息都趕到現場憂心被大火波及，所幸消防人員很快就控制火勢沒有往旁邊延燒，現場悶燒到清晨才全部撲滅。

▲▼林女士飼養的「來福」與「阿爆」。（圖／民眾提供，下岡）

消防人員很快就控制火勢，現場悶燒到清晨才全部撲滅。

不料等到火勢大致撲滅，消防人員清理火場時，來福竟奇蹟出現，聽到林女士叫喚聲立刻撲向林女士，林女士喜極而哭，一直撫摸來福，檢查全身是否受傷，所幸來福無一處受傷。

消防局初步調查表示，火警地點位於花蓮市重慶路462巷，由於現場是鐵皮連棟的建築物，搶救上是有難度，但是在同仁全力撲救下，今天凌晨12點40分就已經控制火勢並持續殘火的清理，起火原因尚待火災調查科深入了解。

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