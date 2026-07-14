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轟警趁颱風搶業績！高雄女移車避淹水挨罰怒PO文　反遭網友圍剿

▲一名網友在臉書po出自己被開單照片，底下留言一面到開砲 。（圖／翻攝臉書《仁武大小事》）

▲一名網友在臉書po出自己被開單照片，底下留言一面到開砲 。（圖／翻攝臉書《仁武大小事》）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄一名陳姓網友在臉書社團《仁武大小事》發文，表示自己搬到仁武後，只要遇到颱風、大雨，住家附近就容易淹水，過去已經因此報廢3部汽車。這次因巴威颱風侵台，她擔心愛車再度泡水，提前將車移到澄觀橋下避開低窪淹水區，沒想到事後去取車時，卻發現擋風玻璃上被開違停告發單，讓她氣得質疑警方是否趁颱風前「搶業績」。

陳姓網友在臉書發文指出，這次眼見颱風來襲，她提前進行防颱準備，把車移到澄觀橋下，原本只是想避開淹水風險，沒想到昨天下午去取車時，竟發現擋風玻璃上被放了違停告發單，而且不只她一輛，整排車輛擋風玻璃上都有告發單，她不滿表示，政府不能苦民所苦，卻在這種時候開一整排罰單，質疑「這是趁火打劫還是賺災難財？」甚至認為警方疑似趁颱風前「搶業績」。她也提到自己打電話申訴，卻只換來一堆官腔說法，因此上網詢問是否還有辦法申訴。

不過貼文曝光後，網友看完罰單時間，認為違規事實明確，紛紛留言開轟。網友直接點出，高雄市是在7月10日晚間6時20分才宣布隔天停班停課，但陳姓網友疑似在公告前就先把車停到黃線區域，而且直到週一（7月13日）下午才去移車，所以網友怒罵「誰趁火打劫？為何自己犯錯不檢討自己？」，且陳姓網友疑似下午5時多就先把車停到黃線區域，「要怪誰？」

▲高雄仁武分局外觀 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

▲高雄仁武分局外觀 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

不過，也有網友替陳姓網友抱不平，認為如果跟原PO一樣曾經淹掉3台車，就能理解她急著移車避災的心情。但這樣的說法隨即又遭其他網友反擊，表示「怕是一回事，違規是一回事，不要講得理所當然」，甚至有人直言，為了自身財產安全就把車停在違規處，若影響其他用路人通行，「講難聽點就是自私」。

針對「搶業績」說法，也有不少網友直接反轟，認為不要什麼事都扯到警察業績。有網友留言表示，「又在那邊業績了，警察沒在缺那個業績，可以在裡面辦公誰要出來，民眾檢舉一定要到場」，也有人質疑「沒人報警警察會去開喔？當警察吃飽太閒是不是？」認為若是民眾檢舉違停，警方到場後依法處理，本來就是勤務的一部分。

還有網友不滿表示，「不要有事警察幹，沒事幹警察」，要求提出所謂「業績理論」的證據；也有人反問「半夜12點停黃線會開單？你是不是在造謠？」認為部分留言把警方正常執法直接扣上搶業績帽子，反而模糊了違停事實。

另有網友酸說，「一張罰單換一台車沒泡水，其實很划算」、「只有開一張沒有拖吊已經很佛」、「有3台車的家庭好像也沒差這張罰單吧」，也有人反問，「以後你們家被車子擋住千萬不要叫警察。」更有網友認為，想保護個人財產可以理解，但不能因此影響其他用路人權益，若車輛停在左轉專用道或交通要道，恐怕會影響其他車輛通行。

對此，仁武分局也做出回應，依據高雄市政府交通局公告，高雄市因應巴威颱風來襲，停班停課期間自115年7月10日19時12分起，開放紅、黃線及騎樓停車，至恢復正常上班日上午6時30分止。不過公告也明定，路口、公車招呼站10公尺內、消防栓前及橋梁範圍原則上禁止停車，停車方式也應以不影響交通及人車行進為原則。

仁武分局表示，經查本案違規時間為115年7月10日17時47分，並非交通局公告開放可停放時間，員警是接獲110報案檢舉後到場，依規定掣單舉發。也就是說，該車被舉發的時間點，比交通局公告開放紅黃線停車時間還早，因此警方依法開單。

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