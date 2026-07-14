快訊／假公益吸金2.5億「爽買豪車大宅」　前名模兄妹遭重判

▲前名模蕭瑋葶、胞兄蕭靖及嫂嫂陳品君利用「身障關懷協會（TDCA）」公益吸金，今宣判。（資料圖／記者黃宥寧攝）

記者黃宥寧／台北報導

前名模蕭瑋葶、胞兄蕭靖及嫂嫂陳品君，被控6年間透過「身障關懷協會（TDCA）」打著關懷身障名義對外募款，實際卻將大筆善款挪作私用，用於購買名錶、豪車、房產，甚至支付高檔餐飲及飯店消費。檢調查出，3人共募得逾2.5億元，僅約1032萬元用於協會營運及公益，其餘流入私人及親屬帳戶。士林地院今（14日）宣判，蕭靖重判21年、陳品君8年、蕭瑋葶10年，全案可上訴。

「身障關懷協會」於2011年12月1日獲內政部核准成立，由蕭靖擔任首任理事長。蕭靖2021年9月因另案詐欺罪判刑確定，拒不到案執行而遭通緝，之後改由妻子陳品君補選接任理事長，胞妹蕭瑋葶則擔任常務理事。不過，檢調查出，蕭靖即使遭通緝，仍持續在幕後掌控協會運作，並為壯大協會聲勢、營造組織健全假象，涉嫌利用過往直銷人脈，冒用多名高社經地位人士個資，未經本人同意便將其虛列為協會理監事或幹部，再向主管機關申報不實名冊。

檢調追查，蕭靖自2011年至2022年間，多次偽造印章、會議紀錄、簽到表及財務文件，製造協會定期開會、正常運作的假象，藉此維持協會資格並持續募款。2019年至2025年間，協會透過官網、街頭倡議及電話募款，對外宣稱捐款將用於提升身障者生活品質、減輕家庭照護負擔等公益用途，6年間共募得2億5969萬6575元。

然而，追查金流後發現，實際僅有1032萬3699元用於協會營運及公益，其餘大筆資金則由蕭靖、陳品君及蕭瑋葶提領，再轉入多個私人或親屬帳戶。相關款項不僅被拿來購買名錶、股票及7輛自用小客車，車價介於16萬元至380萬元不等，另有款項被用來購買新北市林口區2筆房地，交易價格分別為3880萬元及2960萬元。

除了購車、置產外，善款還被用於房屋裝潢、償還貸款本金及利息、信用卡費、3C產品、生活用品、車輛維修及孝親費，甚至支付圓山飯店住宿，以及侯布雄、教父牛排等高檔餐飲消費。

另查出，協會自2019年起陸續與新加坡及馬來西亞募款公司簽約，委由業者承攬街頭倡議及電話募款，並約定將募得款項的60％至90％作為服務費。2020年至2024年間，協會共支付兩家公司1億3915萬2995元，比例遠高於《公益勸募條例》規定，嚴重損害協會利益。

此外，蕭靖與蕭瑋葶被控於2022年至2023年間簽訂不動產借名登記契約，將林口區2筆房地登記在蕭瑋葶名下，並虛列她年薪230萬元、製作不實扣繳憑單，向銀行申辦房屋貸款，共詐得5216萬元。蕭瑋葶偵查期間坦承，曾將名下銀行帳戶交由蕭靖使用，也出借名義供其購屋、購車，檢方認為她涉協助轉移及隱匿犯罪所得。

檢方另認定，陳品君與蕭瑋葶均明知蕭靖為通緝犯，仍購置房屋供蕭靖與陳品君同住，並讓蕭靖以化名持續掌控協會事務。2025年4月21日，檢警持搜索票前往林口住處搜索，當場查獲藏匿其中的蕭靖。

士林地檢署檢察官邱獻民歷經113天偵辦，於2025年8月11日依業務侵占、詐欺取財、偽造文書及違反《洗錢防制法》等罪，將蕭靖、陳品君及蕭瑋葶3人提起公訴，並建請法院從重量刑。

檢方另聲請沒收或追徵犯罪所得，並查扣7輛自用小客車、1支名錶、2筆房產及現金100萬元，總價值逾6000萬元；其中部分車輛已委由行政執行署士林分署拍賣，拍得200餘萬元。士林地院審理後，今日作出一審判決，全案仍可上訴。