撂2男討回「交往期禮物」鬧出人命！女遭判4月　黃金判還前任

▲台中霧峰2024年命案，教唆討債的李姓女子，近日也被判刑。（圖／記者許權毅攝）



記者許權毅／台中報導

台中市霧峰區2024年發生一起命案，洪姓男子反殺闖進自家討債的高姓男子，一二審都被判處8年6月徒刑。幕後指使者正是大洪男19歲的李姓女友，想討回交往期間贈送金飾而撂人前往討債，與死者高男一同前往的鄭姓男子也打傷洪男，法院近日判李女、鄭男傷害罪各4月、5月，還得把金飾返還給洪男。

2024年9月23日，台中市霧峰區一棟出租套房發生命案，高男與鄭男疑似受李女（52歲）唆使，前往其前男友洪男（33歲）租屋處討債，2人進入屋內後，遭洪男隨手抄起一把20公分長水果刀反殺，短短7分鐘，高男傷重死亡、鄭男重傷，洪男被依殺人、殺人未遂起訴。

▲男友洪男持刀殺了闖進家中討債的高男，雙方扭打中也受傷，提告另名討債男鄭男與女友李女。（圖／記者許權毅攝）



洪男部分，原先主張「堡壘原則」，認為對闖入家中之人有權利反抗，而不是乖乖被打死。但法院認為，洪男仍應論處殺人罪，僅是情急之下犯案、非計劃性，輕判8年6月，二審近日也駁回上訴，維持8年6月。

李女教唆高男（已死亡）、鄭男前往討債，把洪男打成傷，同樣也遭洪男提告傷害罪。檢方認為，洪男確實也遭高男、鄭男攻擊，導致頭部、顏面紅腫以及手部有撕裂傷等，檢方認定李女、鄭男涉犯侵入住宅、毀損、強制、傷害罪嫌，從重以毀損與傷害罪處斷。

中院考量，洪男被迫交付2只金戒指、金手鍊、金項鍊，並因此受傷。衡量本案雙方並未和解，又洪男在本案糾紛亦有持刀反擊行為，並且李女與鄭男均坦承犯行，僅從重以傷害罪判李女4月、鄭男5月徒刑，均可易科罰金。

洪男遭討要的鑲鑽金戒指（2.8錢）、金戒指（1錢）、金項鍊（1兩）、金手鍊（1兩）遭扣案，均判返還給洪男。

▲法院認為，李女在交往期間贈與的黃金，應還給洪男。（圖／記者許權毅攝）