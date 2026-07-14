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曝「4大法律爭議」等著佀廣洋　律師：賭博罪還在追訴期

▲佀廣洋。（圖／佀廣洋提供）

▲佀廣洋。（圖／佀廣洋提供）

記者郭運興／台北報導

國民黨立委萬美玲之子、桃園市議員參選人佀廣洋深陷霸凌、網路簽賭等爭議。佀廣洋13日宣布，為了不讓個人事件造成黨內困擾，更避免影響選戰布局，決定放棄國民黨提名。對此，律師黃帝穎今（14日）直言，佀廣洋放棄國民黨提名卻不退選，還是要面對四大法律爭議，分別是兵役爭議、萬美玲是否教唆警察洩密、可處三年以下有期徒刑的賭博罪還在追訴期、霸凌黑歷史。

黃帝穎表示，佀廣洋放棄國民黨提名並無法解決四大法律爭議。第一，萬美玲坦承佀廣洋沒有當兵，應依法申請改判體位，公平服兵役。

黃帝穎指出，萬美玲受訪稱當時兒子體重120公斤，而且還很羨慕他哥哥去當兵。佀廣洋還未到36歲除役年齡，不用羨慕，依法「申請改判體位」，馬上就可以去當兵。桃園市政府應積極協助佀廣洋申請改判體位，公平服兵役。

黃帝穎表示，第二，萬美玲為何看得到警局查簽賭查辦名單中的佀廣洋？涉教唆洩密罪？萬美玲說，她會發現佀廣洋簽賭，是因請桃園警察局、教育局和學校盤點校園簽賭的情形，赫然發現兒子也在簽賭名單。

黃帝穎質疑，警察局當時若對校園賭博案查到相關名單，可能是刑案偵查中資料，萬美玲為什麼可以看到資料？是否教唆警察洩密？

黃帝穎指出，第三，佀廣洋若是做球板，涉犯營利賭博罪，還在追訴期。佀廣洋坦承曾做「球板」，這不只是萬美玲講的簽賭，涉犯賭博罪處罰金而已，實務上認定球板，涉犯營利賭博罪，處三年以下有期徒刑，高三可能18歲了，還在20年的追訴期，可再啟動偵查。

黃帝穎強調，第四，佀廣洋霸凌案持續延燒，不會因為放棄國民黨提名，就改變佀廣洋霸凌的黑歷史，反而更凸顯國民黨立委萬美玲是佀廣洋「靠勢」的主因。

★★未經判決確定，應視為無罪★★

▼黃帝穎。（圖／記者徐文彬攝）

▲▼黃帝穎。（圖／記者徐文彬攝）

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