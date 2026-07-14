安樂死公投不是是非題　陳冠廷：民眾黨用這種方式要立委幹嘛？

▲民進黨立委陳冠廷。（圖／記者詹詠淇攝）

記者詹詠淇／台北報導

針對立院民眾黨團確定提出「安樂死」公投，本屆首位提出《安樂死法》草案的民進黨立委陳冠廷今（14日）直言，這種東西怎麼可以簡化成一張選票？這不是是非題，這是多重要的生命議題，「他們不是跟國民黨關係很好嗎？」為什麼不可以請國民黨召委來排審就好？哪有又一次是非題，每次都用這樣的方式處理這樣的議題，這件事他實在非常無法理解，為什麼每次都用這樣的方式處理事情？那你要代議士幹嘛？

針對台灣民眾黨立法院黨團提出「生命自主、尊嚴善終」公投案，本屆首位提出《安樂死法》草案的民進黨立委陳冠廷表示，他是本屆立法院第一個召開相關座談會、公聽會的人，這個東西是需要國會一條、一條完整審議的，光是在立法院辦理這些公聽會、座談會，就已經聽到各種不同的聲音，例如是醫助死亡嗎？跟現行法律有無牴觸之處？

「這個東西怎麼可以簡化成一張選票，或者是一句支持或不支持？這不是是非題耶！」陳冠廷強調，這是個多麼重要的生命議題，可以經過他們一次座談會後，就馬上進入公投，哪有這種事情！如果民眾黨有提出他們的版本，那就送到立法院審議啊，「他們不是跟國民黨關係很好嗎？」為什麼不可以請國民黨召委來排審就好？哪有又一次是非題，每次都用這樣的方式處理這樣的議題，「每次都是這樣，這我們推動多久了，然後突然有一天拍一個影片，就說要全部就趕快進入公投」，不是這樣子的。

陳冠廷認為，如果三黨有共識，可以在國會排審討論，哪有這樣動不動所有的事情都在公投，那你要代議士幹嘛？國會意義不就是審查這些複雜的事情，付出你該負的責任嗎？這件事他實在非常無法理解，為什麼每次都用這樣的方式處理事情？

陳冠廷強調，安樂死立法真正困難之處，在於建立能保障病人、醫療人員的配套制度，包括必須界定適用對象是否限於末期病人、如何認定難以忍受且無法緩解的痛苦、由哪些專科醫師進行獨立評估，以及如何確認申請人具備完整行為能力，並確保其意願未受疾病、家庭壓力或經濟因素影響。這些問題都無法透過一句公投主文獲得答案，更需要代議士在國會履行其職責。

陳冠廷進一步說明，他所提出的草案要求兩位不同專業的醫師進行獨立評估，其中包括精神科及安寧緩和醫療或疼痛相關專業；同時設有重複書面申請（冷靜期）、利益衝突排除、事前審查及事後監督等程序。草案也明定醫師及醫療機構的拒絕權與轉介義務，並規範依法執行者不負刑事、行政及民事責任。

陳冠廷表示，每一項制度設計都牽涉病人安全、醫療倫理及法律責任，必須經過逐條審議。甚至，現行《刑法》第275條仍處罰受囑託或得承諾而殺人，以及教唆、幫助他人自殺的行為。這類涉及人民生命及醫師刑事責任的事項，不能只靠公投主文概括處理。

陳冠廷指出，民眾黨選擇另提公投，即使公投通過，所有最關鍵、最困難的問題，最後依然要交由國會審議。

陳冠廷最後強調，生命自主、正面處理法律與醫療配套，保障病人的選擇，同時防止弱勢者承受壓力或制度遭到濫用。在野黨欲推動安樂死制度，就應支持委員會儘速排審、提出具體條文，與各界共同完成這項艱難卻必要的立法工作。