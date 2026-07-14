被控撿走錢包竟「穿同一件褲子出庭」　高雄男判賠1.2萬

記者黃翊婷／綜合報導

男子阿漢（化名）被指控去年1月間撿到裝有現金2萬9500元的錢包，卻將錢包占為己有。雖然阿漢矢口否認，但高雄地院法官認為，阿漢的走路特徵與撿走錢包的人相似，到庭還甚至穿著同樣款式的褲子，具有諸多共通特徵，最終沒有採信他的說詞，並依法判處他罰金1萬2000元。

▲阿漢否認侵占錢包，但他的說詞未獲得法官採信。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿漢被指控在2025年1月間騎車行經高雄市三民區正興路與建興路口時，撿到一個裝有2萬9500元現金的錢包，大約24分鐘之後，他前往高雄市某公園，將錢包內的AirTag棄置於公園的垃圾桶，隨後離開。失主根據AirTag定位一路找到公園，卻沒有看見錢包，這才決定報警處理。

然而，阿漢到案之後矢口否認犯行，強調自己從來沒有撿到本案的錢包，而且他有很多台機車，平時會借給僱傭的工人使用，監視器畫面中的人與他無關。

但高雄地院法官認為，阿漢聲稱曾將機車借給僱傭的工人使用，卻無法具體指明是何人，就連姓名、年籍等可供辨識身分的特徵都全然不知，顯然有違常理。

法官指出，撿到錢包的人與將AirTag丟在公園的人，穿著特徵相符，應當是同一人，而根據基地台資料、手機上網紀錄、Google地圖等資料顯示，阿漢在案發時間的行蹤與撿到錢包的人一致。

法官進一步表示，從法庭內外相關監視器畫面中可知，阿漢走路時的特徵與將AirTag丟在公園的人相似，他在今年5月出庭穿的褲子也與撿到錢包的人相同。

法官認為，綜合上述情況判斷，阿漢應當就是撿到錢包並丟棄AirTag的人，最終依犯侵占遺失物罪，判處他罰金1萬2000元，得易服勞役12日。全案仍可上訴。