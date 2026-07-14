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還好有查！她開APP「7-11可退356元」　一票苦主崩潰：我退1112元

▲▼7-ELEVEN與早餐名店「阜杭豆漿」合作，推出「阜杭豆漿經典飯糰」。（圖／統一超商提供）

▲7-ELEVEN販售飯糰、便當等鮮食受波及，目前已將疑慮批號下架，架上販售品項均合規。（圖／業者提供）

記者劉維榛／綜合報導

7-11致癌油鮮食即起退費！一名網友表示，心血來潮打開「發票載具」App的食安快篩功能查詢，竟發現自己曾買過7項受影響商品，包括阜杭豆漿飯糰、林聰明雞肉飯飯糰等，可退356元，讓她直呼「還好有去查！」如果當初購買沒有報會員的民眾，可靠3步驟，就能快速篩檢是否曾購買疑慮商品。

一名網友在Threads分享查詢結果，她透過「發票載具」App內建的食安快篩功能，意外發現自己曾購買7項受影響鮮食，包括阜杭豆漿飯糰、溏心蛋紐奧良經典風味烤雞三明治、林聰明雞肉飯飯糰等。

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原PO表示，查詢後發現符合退款資格的商品不少，累計可退356元，讓她直呼「還好有去查，居然退款這麼多！」貼文曝光後，也吸引不少網友跟著查詢，「可退1112元…不知道還能活多久」、「感謝分享，看到自己沒中鏢痛哭流涕」、「可退890元，吃太多林聰明現在覺得自己是林笨蛋」、「只退4月的蠻不合理，5、6、7月買的呢」、「退391元，7-11幾乎每天都報到」、「退356元，但是生命65折」。

注意！自行退費「期限只到8/31」

聯華食品指出，凡於今年4月13日至4月23日期間，在7-ELEVEN購買疑慮批號鮮食商品的消費者，都可依購買方式辦理退費。若結帳時有報uniopen會員，統一超商將自7月14日起陸續把退款退至OPENPOINT App零錢包；未報會員者，則須於7月15日至8月31日23時59分前，持紙本發票、雲端發票或疑慮商品消費證明，至全台7-ELEVEN門市辦理退費。

沒報會員也能退！教你3招速查

針對沒有報會員該如何快速找發票？一名女網友在Dcard分享查詢方法，若購買食品卻沒有報會員的民眾，可以透過「發票載具」App來查詢，只要進入首頁後點選「樹和對話框」圖示（步驟1），再進入篩檢頁面查看中鏢食品，記下日期或商品名稱後（步驟2），即可回到發票明細搜尋（步驟3），就能快速確認自己是否買過疑慮商品，省下翻找發票的時間。

▼打開「發票載具」App，3步驟就能查出是否曾買到致癌油鮮食。（圖／記者劉維榛攝）

▲▼ 。（圖／記者劉維榛攝）

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