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超級油輪恐噴9.6億？彭博揭「川普過路費」掀質疑　船長怒批搶劫

▲▼一輛油輪行經荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）。（圖／路透）

▲一艘油輪行經荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）。（資料照／路透）

記者吳美依／綜合報導

美國總統川普13日宣布，將對通行荷莫茲海峽的所有貨物徵收20%費用，作為護航服務的代價。《彭博社》指出，若以原油現價大約每桶80美元估算，一艘滿載200萬桶原油的超級油輪，單趟恐需支付3000萬美元（約新台幣9.6億元）。

川普喊收20%　細節不明

川普發文表示，「美國從現在起將被稱為『荷莫茲海峽守護者』，但正因如此，為了公平起見，將就所有運輸貨物獲得20%的補償」，用於提供安全保障所需的一切費用。

不過，白宮尚未提供相關細節，包括費用如何計算、如何徵收，以及是否事先通知波斯灣盟友等。

航運業震驚　船長批公路搶劫

消息一出，航運業反應從震驚到質疑不等。10多名航運業者，包括近期曾有船隻通過荷莫茲海峽的業者透露，他們事前完全沒有收到任何預警。由於缺乏細節，還無法確定這是否會影響他們的通行決策。

▲▼遭封鎖長達110天的荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）重新開放。（圖／路透）

不過，其中一名不願具名的船長形容，這根本是「公路搶劫」。

遠高於伊朗費用　阿拉奇開酸

隨著脆弱的停火宣告破裂，荷莫茲海峽的控制權爭奪戰對美國和伊朗而言都至關重要。該海峽過去占全球石油與天然氣運輸量的1/5。

相比之下，伊朗過去對通行船隻收取的臨時費用，每趟最高約200萬美元（約新台幣6430萬元），遠低於川普提出的數字。

伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）也在社群媒體上諷刺回應川普的提議，「完全正確，任何在荷莫茲海峽提供安全通行的一方，都應該為他們的服務獲得補償。但20%當然太多了，我們會比較公平。」

川普喊收20%護航費　「誰付錢、合法嗎」2大疑問一次看

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