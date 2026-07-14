川普要收荷莫茲海峽20%過路費　巴西總統痛批：美國變海盜了！

▲巴西總統魯拉。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

巴西總統魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）強烈抨擊美國總統川普宣布恢復封鎖伊朗港口、計畫對行經荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）的貨物徵收20%費用，直言此舉形同「海盜行為」，他批評美國長年打擊海盜，如今卻打算「自己成為海盜」。魯拉警告，中東衝突已推升能源與糧食價格，巴西雖未捲入戰事，卻仍承受經濟衝擊。

根據《法新社》以及巴西媒體報導，魯拉於當地時間13日出席聖保羅州一場公開活動時表示，川普宣稱將恢復荷莫茲海峽航運，卻要求所有通行貨物支付20%費用，「以前這種行為會被視為海盜」。他強調，「像美國這樣一個長期打擊海盜的重要國家，現在絕對不能自己淪為海盜！」

魯拉也批評，透過戰爭牟利是「不文明、不民主的行為」，並指出儘管巴西沒有參與這場衝突，卻因國際局勢惡化而被迫承受物價上漲壓力，包括豆類、白米、番茄、洋蔥等民生食品及燃料價格都受到影響。他警告，若荷莫茲海峽航運再度受阻，巴西石油出口將面臨更高成本與延誤，進一步衝擊能源市場及出口收入。

川普稍早透過美國媒體訪問與社群平台Truth Social宣布，美軍將恢復封鎖伊朗港口，並重新對荷莫茲海峽實施管制措施，向所有經過海峽的貨物徵收20%費用，作為維護航道安全的成本。他下令美軍中央司令部（CENTCOM）自美東時間14日下午展開封鎖行動，範圍涵蓋伊朗港口及石油碼頭，未經授權進入封鎖區域的船隻可能遭到攔截或扣押。

▲美國總統川普於當地時間13日在白宮簽署行政命令。（圖／達志影像／美聯社）

美方此舉源於伊朗在美國與以色列今年2月底對其發動攻擊後，一度封鎖荷莫茲海峽重要航道，美國隨後停止往返伊朗港口的航運。雙方6月曾達成臨時停火協議，相關限制一度放寬，但近期戰火再度升溫，川普表示將恢復封鎖措施。

對於美方決定，伊朗軍方隨即反擊，強調不會容許美國干預荷莫茲海峽管理，並警告區域國家若協助美方，將被視為「對伊朗宣戰」。伊朗也批評，美國行動將嚴重威脅全球能源供應安全，並揚言讓美方遭受「更大的羞辱」。

歐盟及日本、澳洲等亞洲國家則對局勢升高表達憂慮，呼籲各方維持荷莫茲海峽航行自由，避免衝突進一步擴大。荷莫茲海峽是全球最重要的能源運輸通道之一，約五分之一的全球石油貿易需經由此地，美伊最新對峙已再度推升國際油價，也讓市場憂心中東局勢恐持續惡化。

現年80歲、正尋求於10月總統大選爭取第四個任期的魯拉表示，巴西政府已推出一系列暫時性措施抑制燃料價格上漲，並將今年3月開徵、稅率12%的原油出口稅收入，用於減輕能源價格攀升對民眾造成的衝擊。