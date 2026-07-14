防失智不必買保健品！日權威醫推薦「4平價食材」：修復受損大腦

▲日本權威醫師推薦海藻類食物，有助於預防失智症。（示意圖／VCG）



記者吳美依／綜合報導

預防失智症，不必花大錢買保健品！前牛津大學醫學研究員、日本權威醫師下村健壽表示，餐桌上常見、富含「水溶性」膳食纖維的食物，例如海帶、昆布、黃豆、蒟蒻等，很可能正是預防失智症的關鍵。

研究：膳食纖維吃太少易失智

下村健壽在新書《糖與腦》表示，雖然不存在絕對能夠預防失智症的萬能食品，但「只有一種東西，我可以確定地向大家推薦。那就是含有膳食纖維的食物。」

海外流行病學研究已經發現，膳食纖維攝取量越少的人，越容易罹患包括阿茲海默症在內的失智症。

運作機制仍在研究中，但目前較被看好的其中一項與腸道環境相關，「膳食纖維經由腸道細菌發酵後，會產生丁酸等短鏈脂肪酸。這些短鏈脂肪酸能夠進入大腦，並已證實可在掌管記憶的海馬迴中，促進神經細胞的新生。」

也就是說，膳食纖維可能在因失智症而受損的部位，促進新的神經細胞生成。

▼黃豆也富含水溶性纖維。（圖／達志影像／美聯社）



水溶性更好 推薦4大平價食材

但下村健壽指出，並非所有膳食纖維都具有相同效果，而要積極攝取「水溶性」膳食纖維。

他在書中引述筑波大學針對3000多名受試者，歷時20多年所進行的調查結果指出，與不吃這類食物的人相比，攝取較多海帶、昆布等海藻類，以及黃豆與蒟蒻等富含水溶性膳食纖維食物的人，罹患失智症的風險降低25%。

下村健壽指出，日本人膳食纖維的每日攝取量僅約15至18公克，遠低於厚生勞動省建議的20公克。與其依賴昂貴的健康食品，不如在日常飲食中有意識地增加攝取水溶性膳食纖維，或許才是預防失智症最務實的第一步。