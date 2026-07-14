　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點

防失智不必買保健品！日權威醫推薦「4平價食材」：修復受損大腦

▲▼海帶湯，昆布湯，海藻，紫菜湯，日式，味噌湯。（圖／VCG）

▲日本權威醫師推薦海藻類食物，有助於預防失智症。（示意圖／VCG）

記者吳美依／綜合報導

預防失智症，不必花大錢買保健品！前牛津大學醫學研究員、日本權威醫師下村健壽表示，餐桌上常見、富含「水溶性」膳食纖維的食物，例如海帶昆布黃豆蒟蒻等，很可能正是預防失智症的關鍵。

研究：膳食纖維吃太少易失智

下村健壽在新書《糖與腦》表示，雖然不存在絕對能夠預防失智症的萬能食品，但「只有一種東西，我可以確定地向大家推薦。那就是含有膳食纖維的食物。」

海外流行病學研究已經發現，膳食纖維攝取量越少的人，越容易罹患包括阿茲海默症在內的失智症。

運作機制仍在研究中，但目前較被看好的其中一項與腸道環境相關，「膳食纖維經由腸道細菌發酵後，會產生丁酸等短鏈脂肪酸。這些短鏈脂肪酸能夠進入大腦，並已證實可在掌管記憶的海馬迴中，促進神經細胞的新生。」

也就是說，膳食纖維可能在因失智症而受損的部位，促進新的神經細胞生成。

▼黃豆也富含水溶性纖維。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼美國大豆,黃豆。（圖／達志影像／美聯社）

水溶性更好　推薦4大平價食材

但下村健壽指出，並非所有膳食纖維都具有相同效果，而要積極攝取「水溶性」膳食纖維。

他在書中引述筑波大學針對3000多名受試者，歷時20多年所進行的調查結果指出，與不吃這類食物的人相比，攝取較多海帶、昆布等海藻類，以及黃豆與蒟蒻等富含水溶性膳食纖維食物的人，罹患失智症的風險降低25%。

下村健壽指出，日本人膳食纖維的每日攝取量僅約15至18公克，遠低於厚生勞動省建議的20公克。與其依賴昂貴的健康食品，不如在日常飲食中有意識地增加攝取水溶性膳食纖維，或許才是預防失智症最務實的第一步。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
10倍價搶購台灣貨！沙國砸15億元大買
安樂死、廢非核政策公投逕付二讀　六項公投主文一次看
LINE群組明明靜音！「@All照樣狂跳」內行曝1招秒安靜
快訊／29歲台女日本被逮　長相、姓名公開
以為自己拍的就上傳！錦雯挨告求償25萬　「腦中只有一個念頭」
7-11「退費今開始入帳」　誰能領、怎麼領一次看
中國「天才少女」造假　碩士學位被撤銷

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

美伊停火破裂！8成美國人悲觀認「恐陷長期抗戰」　川普支持度慘跌

防失智不必買保健品！日權威醫推薦「4平價食材」：修復受損大腦

快訊／29歲台女「日本詐騙被逮」長相曝！　日警破獲台灣跨國集團

4年停火破局！青年運動「報復空襲沙國機場」　紅海航運拉警報

被低估的美食之島！瑞士人遊台驚歎「24小時都在吃」民主活力驚人

金正恩親自為女兒接班鋪路！　公開懲處軍中大老殺雞儆猴

矢板明夫台灣遇襲　日跨黨派議員憤怒發聲：絕不向暴力低頭

超級油輪恐噴9.6億？彭博揭「川普過路費」掀質疑　船長怒批搶劫

狂轟伊朗5小時！美軍完成新一波打擊「爆炸瞬間曝」　5萬大軍備戰

北韓總理才訪中！中國「第4號人物」王滬寧明訪平壤　中朝加速靠攏

草蜢驚喜現身大巨蛋挺五月天！　宣布重大喜訊「在明年一月」

巴威颱風登陸浙江　岸邊掀巨浪「吞民宅」

林內三大廚衛新品亮相 解決家庭最有感痛點

害挪威出局的自幹戰犯發聲　哈蘭德超狂吸金術曝光　英格蘭前隊長賭輸了！　紐約發祭品？

草蜢蔡一傑挺過腦癌「白髮現身」　靠「麻將自摸」走出掉髮低潮

世界盃四強出爐！梅西姆巴佩爭金靴　法國奪冠機率第一　阿根廷進最多球卻有大隱憂

巴威才走！颱風「海神」生成 全台有雨午後下最大

《魔女宅急便》音樂劇首演啟程～　琪琪真的飛上舞台！感動好評一路延燒

劉冠廷「典禮前收兒打氣」被融化 　感謝孫可芳「在她心裡我最棒」

黃仁勳愛店「花娘小館」出事　瓦斯罐爆炸1員工燒傷送醫

美伊停火破裂！8成美國人悲觀認「恐陷長期抗戰」　川普支持度慘跌

防失智不必買保健品！日權威醫推薦「4平價食材」：修復受損大腦

快訊／29歲台女「日本詐騙被逮」長相曝！　日警破獲台灣跨國集團

4年停火破局！青年運動「報復空襲沙國機場」　紅海航運拉警報

被低估的美食之島！瑞士人遊台驚歎「24小時都在吃」民主活力驚人

金正恩親自為女兒接班鋪路！　公開懲處軍中大老殺雞儆猴

矢板明夫台灣遇襲　日跨黨派議員憤怒發聲：絕不向暴力低頭

超級油輪恐噴9.6億？彭博揭「川普過路費」掀質疑　船長怒批搶劫

狂轟伊朗5小時！美軍完成新一波打擊「爆炸瞬間曝」　5萬大軍備戰

北韓總理才訪中！中國「第4號人物」王滬寧明訪平壤　中朝加速靠攏

美伊停火破裂！8成美國人悲觀認「恐陷長期抗戰」　川普支持度慘跌

Steam賺翻了！上半年總營收達111億美元創歷史　成長14.5%

北市機車追撞等紅燈賓士休旅　騎士送醫...酒測值1.02慘了

中國制定擴大消費規劃　目標2030年零售總額285兆元

冬病夏治正當時！基隆長庚推三伏貼　助改善過敏、氣喘體質

房貸月還款38K　雙薪夫妻繳4年壓力大「可以延長30年嗎？」

「跟著公車前進」挨罰未禮讓行人　駕駛喊冤被打臉

無人機起飛！沙國砸10倍價搶購台灣貨　彭博爆每架賣破46萬

她一起身腎臟「大怒神式下墜8cm」！醫揭病因：太瘦當心

不爽被分手毒男暴走！掐前女友嗆殺　開車撞進超商...還放火燒3屋

【不肯回家】颱風天街上只有「人柴兩溼」！柴犬一屁股坐下打死不走XD

國際熱門新聞

男大生被脫光燒毛毒打亡　主嫌出庭哭了

大叔粉被女神1句話激怒　狠捅55刀直播流出

副教授「性感女弟子」意外爆紅！　IG曝光大歪樓

即／29歲台女「日本詐騙」被逮！姓名長相曝

即／川普：恢復伊朗封鎖！荷莫茲海峽收20%過路費

狂轟5小時！美軍宣布完成新一波對伊朗空襲

曼谷酒吧大火「焦屍扭曲變形」！原因曝

資金見底！　韓大型賣場Homeplus今起全面停業

阿聯2油輪遭「伊朗飛彈」擊中釀1死8傷

川普嗆連2天重擊伊朗　加碼威脅：可能很快下令美軍空襲核設施

烏軍狂轟俄能源命脈　愛沙尼亞外長酸普丁恐跳窗

不只踢球年賺19億　哈蘭德超狂投資曝光

7歲女童遭性侵裸身亡　頭臉都在流血

川普否認陷長期戰爭　拒給時程表：伊朗仍會抵抗一段時間

更多熱門

相關新聞

養腸別只吃益生菌！營養師揭4大關鍵營養

養腸別只吃益生菌！營養師揭4大關鍵營養

提到養腸，許多人第一時間想到的就是補充益生菌，但其實想維持健康的腸道環境，光靠一項保健食品並不夠。營養師高敏敏指出，腸道不僅負責消化吸收，更與免疫力、代謝、情緒及睡眠等生理機能密切相關，想養好腸道，關鍵在於建立有利好菌生長的飲食與生活習慣。

降膽固醇吃什麼？營養師推薦5種食物

降膽固醇吃什麼？營養師推薦5種食物

醫大推花椰菜「她一吃就脹氣」！改2吃法不再狂放屁

醫大推花椰菜「她一吃就脹氣」！改2吃法不再狂放屁

「明星益生菌」可護腦！研究：59種腸道菌與阿茲海默症有關

「明星益生菌」可護腦！研究：59種腸道菌與阿茲海默症有關

慈院結合生醫科技　開發本土植物治療失智新解方

慈院結合生醫科技　開發本土植物治療失智新解方

關鍵字：

失智症膳食纖維海帶黃豆大腦昆布蒟蒻

讀者迴響

熱門新聞

今「雨最大」！　午後全台變天

阿根廷晉4強惹眾怒？420萬人連署開戰

男大生被脫光燒毛毒打亡　主嫌出庭哭了

大叔粉被女神1句話激怒　狠捅55刀直播流出

還好有查致癌油鮮食！她開APP「7-11可退356元」

獨／王俐人拍「阿姨系露點寫真」 「原色全透明熟蜜桃不藏了」

女喝醉遭3年好友「撿屍」　裝睡不敢出聲

她激戰砲友「套套消失」找到了　醫問診一聽起雞皮疙瘩

一堆人開房慌了「她是我老婆」　摩鐵員工曝真相

寧可沒回饋！一堆人「堅持付現金」有原因

即／台積電嘉義廠警衛墜溪3天結束搜救

快訊／子瑜被爆離開JYP！11年情分結束　韓媒：她決定不續約

7-11毒油鮮食退款！沒報會員「1招快速查發票」　

爆啦啦隊包養價　許聖梅揭超扯面具趴

哈蘭德帶「神秘小浣熊」回國

更多

最夯影音

更多
草蜢驚喜現身大巨蛋挺五月天！　宣布重大喜訊「在明年一月」

草蜢驚喜現身大巨蛋挺五月天！　宣布重大喜訊「在明年一月」
巴威颱風登陸浙江　岸邊掀巨浪「吞民宅」

巴威颱風登陸浙江　岸邊掀巨浪「吞民宅」

林內三大廚衛新品亮相 解決家庭最有感痛點

林內三大廚衛新品亮相 解決家庭最有感痛點

害挪威出局的自幹戰犯發聲　哈蘭德超狂吸金術曝光　英格蘭前隊長賭輸了！　紐約發祭品？

害挪威出局的自幹戰犯發聲　哈蘭德超狂吸金術曝光　英格蘭前隊長賭輸了！　紐約發祭品？

草蜢蔡一傑挺過腦癌「白髮現身」　靠「麻將自摸」走出掉髮低潮

草蜢蔡一傑挺過腦癌「白髮現身」　靠「麻將自摸」走出掉髮低潮

熱門快報

連續簽到抽《伊藤潤二展》

連續簽到抽《伊藤潤二展》

即日起至8/30，下載新聞雲APP，連續簽到抽《伊藤潤二展》雙人門票！

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

即日起至8/19止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面